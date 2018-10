Weltoffenes Sultanat mit vielfältiger Natur

Sie besuchen die aufstrebende Hauptstadt Muscat sowie Omans abwechslungsreiche Landschaft

REISELEISTUNGEN:

Flug ab/bis Frankfurt mit Emirates oder Oman Air in der Economy Class inkl. Steuern und Gebühren · 7 Übernachtungen mit Halbpension im DZ in 3-4 Sterne-Hotels · 1 Reiseführer pro Zimmer · Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung · Eingeschlossene Highlights: Stadtbesichtigung in Muscat mit Sultan Quaboos Moschee, Mattrah Souk, Al Alam Palast und Bait al Baranda Museum · Wanderung zum Wadi Shab mit Bademöglichkeit · Besuch des Bimmah Senklochs · Besuch einer Dhow Werft in Sur · Übernachtung im Wüstencamp mit omanischen Spezialitäten und Unterhaltung · Besuch des Frauenmarktes im mittelalterlichen Dorf Ibra · Außenbesichtigung von Schloss Jabrin und der Festung Bahla · Stadtbesichtigung in Nizwa mit Besuch der Festung · Besichtigung des Dorfes Al Hamra mit seinen Lehmhäusern · Besuch einer omanischen Familie mit Kaffee und Datteln im Bait Al Safah · Besuch des Tiermarktes und des Souks in Nizwa · Besichtigung des verlassenen Lehmdorfes Birkat Al Mauz · Zusätzlich buchbar: RIT Fahrschein hin- und zurück 80,– € p.P. · Nicht eingeschlossen: Als optional bezeichnete Ausflüge, nicht genannte Mahlzeiten und Getränke, Trinkgelder, Ausgaben persönlicher Art sowie Visagebühren Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

2 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens zwei Wochen vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: keine

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Poppe Reisen GmbH & Co. KG,

Mainz

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

15.03.19 Deutschland / Muscat

16.03.19 Ankunft in Muscat: Tag zur freien Verfügung

17.03.19 Muscat: Stadtrundfahrt, Sultan Qaboos Moschee / Mattrah Souk / Al Alam Palast

18.03.19 Muscat / Sur / Optional: Schildkrötenbeobachtung / Bad bei Wabi Shab / Hafen von Sur

19.03.19 Sur / Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands / immergrüne Oase / Dünen der Wahiba Wüste

20.03.19 Wahiba Sands / Ibra / Bahla / Nizwa / historische Paläste und Moscheen / Frauenmarkt / Schloss Jabrin

21.03.19 Nizwa: Stadtbesichtigung und Al Hamra

22.03.19 Nizwa / Birkat Al Mauz / Muscat / Tiermarkt / verlassenes Lehmdorf / Aflajsysteme

23.03.19 Muscat / Deutschland

Termin: 15.03. – 23.03.2019

Preis: 2.499 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: ab 390 € p.P.

Weitere Termine buchbar: 08.02. – 16.02.2019, 12.04. – 20.04.2019, 03.05. – 11.05.2019