Westkanada und Alaska

Atemberaubende Naturerlebnisse, tiefe Wälder, klare Seen und weltoffene Städte

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Lufthansa/ Air Canada in der Economy Class inkl. Steuern und Gebühren · 6 Übernachtungen mit Frühstück im DZ in 3-4 Sterne-Hotels · 7 Übernachtungen mit Premium All Inclusive* in der Doppelkabine der gebuchten Kategorie an Bord der Norwegian Joy · Gepäckträgergebühr in den Hotels für ein Gepäckstück pro Person · 1 Reiseführer pro Zimmer/Kabine · Durchgehende Poppe & Co Reiseleitung ab/bis Deutschland · * Vollpension, vielfältige Getränkeauswahl, 1 Flasche Wasser pro Person/Tag auf der Kabine, 60 Min Internetpaket pro Person, Trinkgelder auf All Inclusive- Leistungen, Teilnahme an Bordveranstaltungen und Nutzung der Bordeinrichtungen (z.T. gegen Gebühr) · Eingeschlossene Highlights: Stadtrundfahrten in Vancouver und Seattle · Besuch Nationalparks Banff und Jasper · Eindrucksvolle Landschaften · Premium All Inclusive während der Kreuzfahrt · Nicht eingeschlossen: Als optional bezeichnete Ausflüge, nicht genannte Mahlzeiten und Getränke, Trinkgelder,Ausgaben persönlicher Art sowie Einreise- und Registrierungsgebühren.

Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

1 Abweichender Streckenverlauf auf dem Termin 15.09. – 29.09.2019.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

30 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens zwei Wochen vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: keine

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Poppe Reisen GmbH & Co. KG, Wilhelm-Th.-Römheld-Str. 14, 55130 Mainz

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

01.09.19 Deutschland / Calgary / Banff

02.09.19 Banff und Yoho Nationalpark

03.09.19 Banff / Jasper: Nationalpark

04.09.19 Jasper / Sun Peaks

05.09.19 Sun Peaks / Whistler

06.09.19 Whistler / Vancouver: Stadtrundfahrt

07.09.19 Vancouver / Seattle: Einschiffung

08.09.19 Kreuzfahrt: Seetag

09.09.19 Kreuzfahrt: Ketchikan (Alaska)1

10.09.19 Kreuzfahrt: Juneau und Holkham Bay, Gletscher (Alaska)1

11.09.19 Kreuzfahrt: Skagway (Alaska)1

12.09.19 Kreuzfahrt: Seetag1

13.09.19 Kreuzfahrt: Victoria (British Columbia)

14.09.19 Kreuzfahrt: Seattle, Ausschiffung Stadtrundfahrt / Rückreise

15.09.19 Ankunft in Deutschland

Termin: 01.09. – 15.09.2019, weiterer Termin: 15.09. – 29.09.2019

Preis: ab 4.429 € p.P.*

*Preis in Zwei-Bett, innen / EZ-Zuschlag: ab 1.290 € p.P.