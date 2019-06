Zwischen Rom und St. Tropez

REISELEISTUNGEN:

Flug von Frankfurt nach Barcelona und von Valetta zurück in der Economy Class inkl. Rail & Fly Ticket in der zweiten Klasse · 11 Tage Kreuzfahrt in einer Außenkabine der gebuchten Kategorie · nicko cruises Vollpension: · Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Kaffee / Tee und Säften · Abwechslungsreiches Mittagsbuffet, wahlweise leichtes Mittagessen · Zum Abendessen 5-Gänge Menü am Tisch serviert · Kaffee / Kuchen oder Mitternachtssnack je nach Tagesprogramm · Gala-Dinner mit Kapitäns-Empfang · Begrüßungs- und Abschiedsempfang · nicko cruises Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige örtliche Reiseleitung · Deutschsprachiger Service an Bord · Nutzung des Fitnessbereichs, des Swimmingpools und Wellnessbereichs mit Sauna (Massage gegen Gebühr) · Unterhaltungsprogramm und landeskundliche Vorträge an Bord · Kofferservice zwischen Anlegestelle und Kabine bei Ein- und Ausschiffung · Alle Hafen- und Passagiergebühren Zubuchbare Sonderleistungen von FN Reisen: Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge 130,– € p.P.

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG: 16 Personen Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart

01.09.20 Barcelona

02.09.20 Cassis: Aix-en-Provence, Marseille, Château Gassier mit Weinverkostung

03.09.20 St. Tropez: Gassin, Grimaud

04.09.20 Portofino: Bootsausflug nach San Fruttuoso, Santa Margherita Ligure

05.09.20 Portovenere: malerischer Ortskern, Bootsausflug Cinque Terre

06.09.20 Livorno / Pisa / Florenz

07.09.20 Rom (Civitavecchia)

08.09.20 Capri: Bootsausflug nach Positano, Pompeji, Ravello

09.09.20 Capri: Blaue Grotte

10.09.20 Taormina (Sizilien), Ätna

11.09.20 Valletta (Malta)

TERMIN: 01.09. – 11.09.2020

PREIS: ab 4.109 € p.P.*

*Preis in Expeditions Kabine, 2er Belegung / EZ-Zuschlag: auf Anfrage Frühbucher Ermäßigung bei Buchung bis

30.09.2019 100,– € p.P.