2019 steht die Feier des 90-jährigen Bestehens an

Heidersbach.Der Kirchenchor „Cäcilia“ Heidersbach wird im nächsten Jahr 90 alt und will dieses Jubiläum entsprechend feiern, erläuterten die Funktionsträger im Laufe der Jahreshauptversammlung, in der sie auf ein eher ruhiges Sängerjahr zurückblickten. Eine außergewöhnliche Ehrung erfuhr dabei Hildegard Rhein, die aufgrund ihrer 40-jährigen Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Die nahezu vollzählig erschienene Sängerfamilie sowie Pfarrer Balbach hieß die Vorsitzende Susanne Knapp nach einem gesanglich umrahmten Gottesdienst im „Löwen“ willkommen. In ihrem Jahresbericht ließ sie das Sängerjahr Revue passieren. Neben der Mitgestaltung der Gottesdienste in Heidersbach sang man auch in beim Jubiläum des Chores in Hainstadt, beim Dekanatsjubiläum in Buchen sowie beim Adventssingen im Caritasheim in Waldhausen. Daneben verbrachte man gemütliche Stunden – unter anderem bei einem gemeinsamen Frühstücksbrunch, bei der Adventsfeier und der Probe im Freien.

2019 feiert der Chor seinen 90. Geburtstag. Im Rahmen des Jubiläumswochenendes am 18. und 19. Mai ist das erste „Heidersbacher Gerümpelsingen“ unter der Beteiligung der Vereine geplant. Im Oktober veranstaltet man einen Kabarettabend mit Ulrike Böhmer.

Susanne Olf, die die Kassengeschäfte des Chores verwaltet, konnte über einen beruhigenden Stand berichten, der sich im Jahreslauf verringert hat. Allerdings stehen hier noch die Zuschüsse seitens der Verrechnungsstelle aus. Die beiden Revisorinnen Gisela Schäfer und Michaela Häffner hatten keine Einwendungen und somit stand der Entlastung des Vorstandes nichts mehr im Wege.

Bei den Neuwahlen wurden unter der Wahlleitung von Ortsvorsteher Alois Hemberger Susanne Knapp als Vorsitzende und die beiden Schriftführerinnen Catrin und Anette Sauer in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer fungieren weiterhin Martina Neureuther, Udo Rhein und Steffen Knapp und die Kasse wird auch künftig von Michaela Häffner und Gisela Schäfer geprüft.

Chorleiter Stefan Müller gab einen Überblick über das Sängerjahr. Insgesamt standen sieben Auftritte an, die allerdings recht ungleichmäßig über das Jahr verteilt waren. Dies hatte zur Folge, dass in der Zeit in der keine Auftritte anstanden, der Probebesuch merklich zurückging. Müller geht aber davon aus, dass sich die Anwesenheitsquote im Jubiläumsjahr wieder in Richtung 90 Prozent bewege.

Das Repertoire konnte weiter ausgebaut werden und man verfüge mittlerweile über eine stattliche Anzahl von Liedern, auf die man ohne größeren Probeaufwand zurückgreifen kann.

Mit Andreas Friesen habe man im Bereich der Männerstimmen einen wichtigen Neuzugang bekommen: „Vielleicht entdecken wir ja beim Gerümpelsingen das ein oder andere Talent, welches bei uns einsteigen möchte“, hofft der Chorleiter auf weitere Verstärkung.

Für Pfarrer Balbach ist die Bereicherung der Gottesdienste durch den Chor stets eine große Freude, denn: „Wenn der Kirchenchor singt, ist es Verkündigung des Wortes Gottes“. Er dankte den Aktiven für ihr Engagement und lobte den guten Gemeinschaftsgeist.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung erfuhr die aktive Sängerin Hildegard Rhein eine nicht alltägliche Auszeichnung. Sie erhebt ihre Stimme seit 40 Jahren zur Ehre Gottes und erhielt deshalb von Pfarrer Balbach eine Ehrengabe der Erzdiözese Freiburg überreicht. Seitens der Chorfamilie wurde sie von Susanne Knapp unter großem Beifall zum Ehrenmitglied ernannt.

Die eifrigsten Singstundenbesucher Trudbert Blatz (keine Fehlzeit) sowie Hildegard Rhein und Christa Burkert, die jeweils nur einmal gefehlt haben, wurden mit einem Präsent bedacht. Ein weiterer Dank ging an die von auswärts anreisenden Mitglieder Gisela Schäfer und Richard Ballweg.

Mit Grußworten des Ortsvorstehers Hemberger, des Vorsitzenden des Fördervereins „Hällele“ Werner Gellner und des Vertreters der Pfarrgemeinde, Steffen Knapp wurde dann zum gemütlichen Teil des Abends übergeleitet. von

