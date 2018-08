24 Kinder machten mit

Limbach.Im Rahmen des Sommerferienprogrammes der Gemeinde Limbach fand ein Fahrradturnier statt. Dazu trafen sich 24 Mädchen und Jungen auf dem Festplatz an der Schule. Betreut wurden sie von Polizeihauptmeister Steiner vom Polizeipräsidium Heilbronn, Außenstelle Mosbach, Referat Prävention, und Fridolin Schulz von der Verkehrswacht. Beim Geschicklichkeitsparcours zeigten alle Mädchen und Jungen eine sichere Beherrschung ihres Fahrrades, was auch wichtig ist für die Teilnahme im öffentlichen Verkehrsraum. In der Altersgruppe „sieben bis acht Jahre“ waren Louis Rundler, Nahla Steiner und Moritz Engler die Sieger. Bei den Neunjährigen gewannen Madita Gramlich, Levi Homolo sowie Tessa Petzl. In der Altersgruppe „von zehn bis zwölf Jahre“ entschieden Emely Motzer, Julia Petrow und Luca Strala das Turnier für sich. Zur Siegerehrung kam Bürgermeister Thorsten Weber und brachte für jeden Teilnehmer einen Preis mit. Diese wurden von der Volksbank Limbach und der Sparkasse Neckartal Odenwald, Geschäftsstelle Limbach, gestiftet wurden. Webers besonderer Dank galt den Herren Steiner und Schulz für ihr Engagement.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018