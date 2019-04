Abteilungswehr sieht sich gut „gewappnet“

Scheringen.Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Scheringen begrüßte Abteilungskommandant Frank Fischer zahlreiche Mitglieder und Gäste. Aktuell bestehe die Abteilungswehr aus 19 Aktiven und vier Mitgliedern der Alterswehr und sei somit sehr gut aufgestellt, informierte Fischer. Ein besonderer Dank ging an Berthold Holzschuh, der im abgelaufenen Jahr in die Alterswehr gewechselt war. Mit einher ging die Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei der wichtigen Arbeit im Dorf.

Mit Steffen Schäfer und Christoph Seite wurden 2018 zwei neue Mitglieder gewonnen, die die Abteilungswehr schon jetzt kräftig verstärken. Die Grundausbildungen wurden bereits abgeschlossen oder laufen gerade.

Der aktuelle Ausbildungsstand der Scheringer Wehr kann sich ebenfalls sehen lassen: Aktuell sind zwei Verbandsführer, zwei Gruppenführer, zwei Truppführer, sechs Atemschutzgeräteträger, sieben Maschinisten und ein Gerätewart aktiv.

Allein in diesem Berichtsjahr wurden sechs Lehrgänge von Mitglieder der Abteilungswehr absolviert. Erfolgreich abgeschlossen hat Steffen Schäfer seine Truppmann- und die Sprechfunkausbildung, Thorsten Fritz und Andy Schmidt haben gemeinsam den Gruppenführerlehrgang auf der Feuerwehrschule in Bruchsal erfolgreich abgeschlossen und Lydia Ebermann und Andy Schmitt haben den Lehrgang zum Jugendgruppenleiter absolviert. „Dadurch kann man sehen, dass auch die Ausbildung einen hohen Stellenwert in der Abteilungswehr und in der Gemeinde hat, ohne die dies alles nicht möglich wäre“, so Fischer.

Schriftführer Steffen Roth gab einen Rückblick auf die Tätigkeiten im abgelaufenen Jahr: Die Wehr wurde im Jahr 2018 zu fünf Einsätzen gerufen, darunter drei Brandeinsätze, zum Teil auch über die Ortsgrenzen hinweg, und leistete bei zwei technischen Hilfeleistungen Unterstützung. Drei interne Veranstaltungen und fünf Veranstaltungen für die Bevölkerung wurden ebenso organisiert und durchgeführt wie sieben Abteilungsübungen, zwei Ausrückebereichsübungen gemeinsam mit Limbach, Heidersbach und Laudenberg sowie eine Gesamtübung mit allen Abteilungswehren der Gemeinde Limbach.

Kassier Ronny Link berichtete über den Kassenstand. Von Alexander Kraus, der mit Georg Kispert die Kassenprüfung durchgeführt hat, bekam er eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Der von Bürgermeister Thorsten Weber beantragte Entlastung des Vorstands folgte die Versammlung einstimmig.

Ehrungen verdienter Mitglieder

Durch eine Änderung der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums werden Feuerwehrmitglieder bereits für 15 Jahre aktiven Dienst geehrt. In der Gemeinde hat man beschlossen, dies auch nachträglich zu tun. So wurden mit Alexander Kraus, Ronny Link und Peter Schork drei verdiente Mitglieder mit dem Ehrenzeichen in Bronze geehrt, die alle deutlich über 15 Jahre aktiv sind. Anschließend erhielten Stefan Fritz und Thorsten Fritz für 25 Jahre aktiven Dienst das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber.

„Die Gemeinde schätzt den Wert einer gut ausgerüsteten und motivierten Feuerwehr“, sagte Bürgermeister Weber in seinem Grußwort. Dass es dies nicht zum Nulltarif gibt, sei selbstverständlich. Umso mehr müsse man gemeinsam Schritt für Schritt in Richtung Ziel gehen.

Nicht zuletzt aus diesem Grund sei vor kurzem der Feuerwehrbedarfsplan für die Gemeinde Limbach verabschiedet worden, in dessen Umsetzung für Scheringen ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser für das Jahr 2023 vorgesehen sei.

Mit der Bedeutung der Abteilungswehr für das Dorfleben in Scheringen und seinem Dank an alles Mitglieder für deren Einsatz übergab Weber das Wort an Ortvorsteher Thomas Heß. Auch er dankte allen Mitgliedern für ihren Einsatz und wünschte für die Zukunft keine oder wenige, wenn dann aber unfallfreie Einsätze.

Sehr guter Ausbildungsstand

Kommandant Karl Wendel bezeichnete den Ausbildungsstand der Abteilungswehr als sehr gut. „Besonders die beiden neuen Gruppenführer haben der Wehr nochmals eine enorme Aufwertung gegeben.“

In seinem Rückblick auf die Feuerwehrtätigkeiten in der Gemeinde ging er auf die Ausbildungen ein. Allein im vergangenen Jahr wurden in den Abteilungswehren mehr als 60 Ausbildungen erfolgreich absolviert. Wendel ging auch auf den Feuerwehrbedarfsplan ein, der für die nächsten fünf bis zehn Jahre der Gemeinde richtungsweisend sein wird. Für Scheringen erwähnte er insbesondere die nun komplett neue Einsatzkleidung und die Überholung der Elektroversorgung des Einsatzfahrzeuges.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019