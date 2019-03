Aus dem kulturellen Leben nicht wegzudenken

Limbach.„Wir sind ein kleiner, aber feiner Verein, der aus dem kulturellen Leben Limbachs nicht wegzudenken ist“, so Vorsitzender Thomas Kuhn bei der Generalversammlung des „Sängerbund 1871“ Limbach. Und weil das so ist, gestalteten die aktuell 16 Sänger, dirigiert von Harald Stephan, auch vorher eine Messe in der Pfarrkirche St. Valentin mit.

Zur Versammlung begrüßte der Vorsitzende neben den Sängern und Irene Radloff, die Vertreterin der Chorgruppe „feelings“, den MGV-Ehrenvorsitzenden Linus Throm, Bürgermeister Thorsten Weber und dessen Vorgänger Bruno Stipp, Ortsvorsteher Valentin Kern und Kreisrat Valentin Knapp.

Knapp legte als Kassier die Finanzen des Vereins offen und blickte in seiner Funktion als Schriftführer ausführlich auf das Vereinsjahr zurück. Kein Detail der 39 Zusammenkünfte ließ er aus. Er ging auf die diversen Jubiläen der Sängerschar, die Besuche bei befreundeten Chören, die Mitwirkung bei der Amtseinführung von Thorsten Weber, die Vorträge im örtlichen Seniorenheim und die Mitwirkung beim Straßenfest ein.

Aktuell besteht der Männerchor aus 94 passiven und sieben Ehrenmitgliedern sowie 16 Sängern, die ein Durchschnittsalter von 67 Jahren haben. Lobenswert sei das Engagement der Sänger, was die Anwesenheitsquote von 88 Prozent bestätigt. „Absolute Vorbilder“ sind Linus Throm, Thomas Kuhn und Willi Schäfer, die immer da waren, sowie Roland Uehlein und Valentin Knapp, die ebenfalls mit einem Präsent belohnt wurden.

Den Bericht für die zum „Sängerbund“ gehörenden „feelings“ erstattete Irene Radloff. Ihre 43 weiblichen und 14 männlichen Kollegen planen im November ein großes Jubiläumskonzert mit dem Motto „ 25 years – 25 songs“. Die Sprecherin berichtete von einer intakten Gruppe, die wegen ihrer besonderen Chorliteratur weithin anerkannt sei. Nicht ohne Grund hätten die „feelings“ schon zum zweiten Male die Chorprämie des Badischen Chorverbandes erhalten. Ein großes Dankeschön ging an die „feelings-Dirigentin“ Sabine Kaiser, die einen hervorragenden Job mache.

Gleiches gilt auch für Harald Stephan, der seit 48 Jahren die Männer des Sängerbundes anleitet und musikalisch fordert. Der Dirigent dankte seinen Sängern für das Engagement und zeigte sich mit den Auftritten in und um Limbach zufrieden. „Damit wir das gute Niveau halten können, gilt es, den eigenen Anspruch immer hoch zu halten und weiter die Proben zu besuchen.“ Stephan dankte auch dem seit einem Jahr aktiven Vorstandsduo Thomas Kuhn und Reiner Hansal, „die es verstehen, den Zusammenhalt im Chor zu stärken.“ Wichtig sei auch die Arbeit von Notenwart Klaus Baier.

Die Entlastung des Vorstands nahm nach dem positiven Fazit von Kassenprüfer Fridolin Schulz Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber vor. Er dankte dem Verein für die Mitwirkung bei örtlichen Events und für die Bereicherung des kulturellen Lebens. Man dürfe schon auf das 150-Jahr-Jubiläum in zwei Jahren blicken, so Thorsten Weber, der den Männern immer gute Stimmkraft und weiterhin Spaß am Gesang wünschte. Es gelte, weiterhin bei allen Gelegenheiten um neue Sänger zu werben, damit es mundartlich gesagt „um den liederlichen Bereich nicht bald lidderlich bestellt ist“.

Dass das Singen im MGV Sängerbund Freude und Freunde bringt, kann sicherlich auch Bruno Münch bestätigen. Ihm überreichte Vorsitzender Kuhn eine Dankesurkunde für 50 Jahre Chorgesang. Der Stimmführer im ersten Bass war einige Jahre stellvertretender Vorsitzender und sitzt jetzt noch im Beirat.

Erwähnt wurde zudem das Engagement von Egon Link (25 Jahre), Reinhold Lehn (40 Jahre) und Willi Schäfer (60 Jahre). Für dieses Trio gab es viel Beifall. Die Ehrungen des Sängerkreises werden auf größerer Bühne nachgeholt.

Ehrenvorsitzender Linus Throm nutzte die Gelegenheit, seinen Nachfolgern im Vorstandsamt für die gute Arbeit zu danken und hob auch den unermüdlichen Einsatz von Dirigent Harald Stephan hervor. „Man kann positiv nach vorne schauen“, so der Ehrenvorsitzende.

Vorsitzender Kuhn dankte für das Lob und gab das aber gleich an alle Aktiven, egal ob beim Sängerbund oder bei den „feelings“, weiter und dankte der Gemeinde und der Kirchengemeinde für die Überlassung von adäquaten Proberäumen.

Zum Abschluss wurden die Sänger doppelt beschenkt. Zum einen mit einer neuen bordeaux-roten Sängerkrawatte, zum anderen mit einem Frühlingsgedicht, vorgetragen von Linus Throm. Und auch das finale Gedicht gehört zu den Traditionen, die man im Sängerbund 1871 pflegt, so der Vorsitzende. kö

