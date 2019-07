Auto in Limbach beschädigt

Limbach.Noch ist unklar, wer am Sonntag, zwischen 6 und 11 Uhr, in der Ringstraße in Limbach einen Volkswagen beschädigt hat. Eine Frau hatte ihren Wagen laut Polizeiangaben in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass der Wagen am hinteren linken Kotflügel erheblich beschädigt worden war. Eine bislang unbekannte Person hatte den Schaden vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht und dann die Unfallstelle verlassen, ohne die Polizei zu rufen oder auf die Geschädigte zu warten. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Zeugen sollen sich unter Telefon 06261/8090 bei der Polizei melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.07.2019