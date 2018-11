Bei Bürgern und Kollegen beliebt

Limbach.Seit dem 1. November 1978 ist Erich Schäfer aus Laudenberg für die Gemeinde Limbach tätig. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde ließ Bürgermeister Thorsten Weber in seiner Laudatio die wichtigsten Stationen im bisherigen Berufsleben des Jubilars Revue passieren.

Arbeit im Bauhof begonnen

Erich Schäfer begann seine Tätigkeit im Bauhof der Gemeinde. Fünf Jahre später, am 1. November 1983, wechselte er dann gemeindeintern und wurde Hausmeister an der Grundschule Limbach-Laudenberg. Auch wenn er dort am 1. Mai 1996 als geschätzte Persönlichkeit in den Ruhestand verabschiedet wurde, blieb er aktiv im Dienst der Gemeinde.

Denn seit dem 11. Juni 1981 war und ist der Jubilar auch als Amtsblattausträger in seinem Heimatort Laudenberg tätig. Dort versorgt er Woche für Woche die Laudenberger Bürger mit den neuesten Informationen aus der Gemeinde.

Nun beging er sein 40-jähriges Dienstjubiläum, zu dem ihm der Bürgermeister im Namen der Gemeinde Limbach gratulierte. Ziele muss man haben – und so hoffte der Bürgermeister auf eine noch lang andauernde Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Er wünschte Erich Schäfer, mit Urkunde und Geschenken im Gepäck, alles Gute, weiterhin viel Freude sowie viel Gesundheit.

Gelobt wurde der Jubilar auch vom Personalrat, der durch den Personalratsvorsitzenden Christian Amann vertreten war. Dieser übermittelte ihm namens aller Kollegen der Gemeinde Limbach die besten Wünsche zum Dienstjubiläum. Sein stellvertretender Dank galt Herrn Schäfer für das stets gute und angenehme Miteinander in all den Jahren, in denen er als Bauhofarbeiter, als Hausmeister und als Amtsblattausträger stets in vorderster Front nah bei den Bürgern war. Er genoss bei allen Kollegen eine hohe Wertschätzung und Anerkennung. Dafür hatte auch Amann ein Präsent als Zeichen des Dankes im Gepäck.

Erich Schäfer bedankte sich für die gesprochenen Worte und die Geschenke. Er betonte, dass er stets gerne gearbeitet hat und weiterarbeiten wird, solange es die Gesundheit zulässt.

