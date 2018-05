Beim Wirtshausbesuch kam die große Liebe

Anzeige

Limbach.Wirtshausbesuche sind nicht alleine für das leibliche Wohl ausschlaggebend. Nein – daraus entstand die große Liebe zwischen den Eheleuten Doris und Linus Throm, die am Wochenende ihre goldene Hochzeit in der Pfarrkirche St. Valentin in Limbach feiern können, in der beide vor 50 Jahren durch Pfarrer Karl Hansmann getraut wurden.

Linus Throm, bei jedem festlichen Anlass ein gerngesehener Grußwortredner der Limbacher Vereine, wuchs im landwirtschaftlichen Anwesen seiner Eltern wohlbehütet und im katholischen Glauben erzogen, als Jüngster von fünf bereits verstorbenen Geschwistern auf.

Nach der Volksschule in Limbach besuchte er die landwirtschaftliche Fachschule in Mosbach und arbeitete im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb mit. Ab 1960 war er aushilfsweise mit der Zustellung von Paket- und Postsendungen beschäftigt, bis er 1963 den Posthalter als Nachfolger seines Vaters Emil Throm übernahm. 1970 legt er die Prüfung für den einfachen Postdienst ab und schaffte 1973 den Sprung zum mittleren Dienst. In diese Zeit fiel auch der Bau seines Wohnhauses.