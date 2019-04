Benefizkonzert am 11. Mai

Krumbach.Das Ensemble „Klasse Klassik und Solisten“ der Gesangsoase aus Tauberbischofsheim gastiert am Samstag, 11. Mai, zu einem Benefizkonzert in der Pfarrkirche in Krumbach. Das Ensemble ist seit vielen Jahren im Taubertal bekannt als erste Adresse, wenn es um Solo- und Chorgesang geht. Die Sängerinnen und Sänger begeistern immer wieder durch ihre musikalische Ausdruckskraft und professionelle Performance ihrer Darbietungen ein immer größer werdendes Publikum.

In Krumbach entführt das Ensemble unter der Leitung von Musiklehrerin Claudia Bähr die Zuhörer quer durch die musikalischen Stile und will mit Chorgesang, Duetten und Solos aus verschiedenen Jahrhunderten das Publikum begeistern.

Der Friedensgottesdienst beginnt um 18.30 Uhr. Nach einem kurzen Vortrag des Vorstands des Sambia-Vereins über dessen Aktivitäten beginnt das Benefizkonzert. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Projekt „Breakfast at School – Schluss mit Hunger“ werden entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019