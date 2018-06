Besitzer einer Werbetafel gesucht

Anzeige

Limbach.Bereits Anfang Juni wurden drei Werbetafeln in einem Hof im Neurottweg in Scheringen abgelegt. Durch die Polizei wurde ermittelt, dass die Schilder sowie mehrere zuvor entwendete Pakete Tageszeitungen von drei unbekannten Personen dorthin gebracht wurden. Während zwei Schilder ihrem Besitzer übergeben werden konnten, versucht der Polizeiposten Limbach nun noch herauszufinden, wem das dritte Schild gehört. Es ist grün, weiß und schwarz und trägt die Aufschrift einer Brauerei und ist außerdem mit den Worten „Cafe geöffnet“ beschriftet. Möglicherweise kann der Besitzer Anhaltspunkte darauf geben, wer das Schild am 2. Juni entwendet hat. Hinweise gehen an den Polizeiposten Limbach, Telefon 06287/928050.