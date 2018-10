Dem Schulalltag entflohen

Limbach.Zum fünften Mal wurde an der Schule am Schlossplatz in Limbach der Projekttag gegen Gewalt und Rassismus durchgeführt. Die von Interkunst Berlin engagierten Künstler aus Algerien, Armenien, Brasilien, Italien, Frankreich, Polen, China, Tschechien, Indien und Burkina Faso gestalteten wieder einmal einen außergewöhnlichen Projekttag für die hochmotivierten Schüler.

Nachdem die Akteure ihr Können in einer kurzen Show vorgestellt hatten – Jonglieren, Hula Hoop, Capoeira, Breakdance, Bollywood Tanz, Theater, Zaubern, Beatboxing, Body-Percussion und Singen – wählten die Schüler ihre Workshops aus und zogen sich mit ihrem Künstler zur Erarbeitung einer eigenen Präsentation zurück.

Die im Anschluss präsentierten Ergebnisse beeindruckten die Zuschauer. Die Kinder und Jugendliche ließen sich auf die Künstler ein, die Sprachbarrieren wurden überwunden und eine Einblicke in Begabungen sowie Interessen gewonnen.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages bildete die Show der Künstler, die direkt im Anschluss an die Workshops für die komplette Schulgemeinde stattfand. Hoch erfreut waren die Verantwortlichen und die Schüler über die große Anzahl von Eltern und Interessierten, die sich einfanden, um gemeinsam die Show zu genießen.

Vor allem die Choreographie der Show kam gut an. Aktuelle Themen der Gesellschaft wurden dem jungen Publikum angemessen dargestellt. Phasen der Freude und Ausgelassenheit mischten sich mit Momenten, die nachdenklich stimmten und auf Gewalt- und Rassismusaspekte aufmerksam machten. Ebenso wurden Umweltproblematiken und die Übermacht der Medien thematisiert. Der Aktionstag war rundum gelungen und die Schulvertreter bedankten sich bei allen Helfern, Mitwirkenden und den Künstlern des Spektakels „Instant Acts“ sowie den Spendern, insbesondere der Gemeinde Limbach.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018