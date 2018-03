Den Haushalt 2018 einstimmig verabschiedet

Anzeige

1,47 Millionen Euro für Personal

Nachdem Kämmerer Klaus Rhein zunächst von einem guten, vorläufigen Jahresergebnis 2017 berichten konnte, erläuterte er in einer anschaulichen Präsentation die Eckpunkte des Haushalts. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2,31 Millionen Euro veranschlagt und damit größter Ertragsposten. Die Schlüsselzuweisungen vom Land liegen bei 1,94 Millionen Euro. Aus eigenem Steueraufkommen ist der Ertrag aus der Gewerbesteuer mit 1,5 Millionen Euro besonders erwähnenswert. Eine konstante Größe bildet die Grundsteuer, die mit 617 000 Euro zu Buche schlägt. Die Gebühren und Entgelte für öffentliche Leistungen sind mit 1,44 Millionen Euro veranschlagt. Auf der Aufwandseite stehen die Abschreibungen mit 1,98 Millionen Euro, die in Zusammenhang mit den aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträgen auf der Ertragsseite von 1,1 Millionen Euro zu sehen sind. Die Umlage an den Neckar-Odenwald-Kreis liegt bei 1,61 Millionen Euro, die Finanzausgleichsumlage beträgt 1,19 Millionen Euro. Die Personalaufwendungen werden bei 1,47 Millionen Euro liegen und um die Tarifsteigerungen zunehmen. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist mit 1,64 Millionen Euro angesetzt. Unter dem Strich verbleibt ein positives Ergebnis von 670 000 Euro. Im Finanzhaushalt ist die Liquidität gegeben. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 1,54 Millionen Euro. Eine Kreditermächtigung von 200 000 Euro ist vorgesehen, die etwa in Höhe der Tilgungsleistungen liegt.

Damit wird die Pro-Kopf-Verschuldung 2018, die Wasserversorgung eingeschlossen, bei 1015 Euro liegen. Die Auszahlungen für Investitionen sind mit 3,5 Millionen Euro veranschlagt. Darunter sind der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Limbach, die Vorbereitungen zur Erweiterung der Schule am Schlossplatz, der Ausbau des Falken- und Spechtwegs in Laudenberg und der Strümpfelbrunner Straße in Wagenschwend, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Ortsdurchfahrt Limbach, ein neues Urnengrabfeld für den Friedhof in Krumbach, die Erneuerung der Wasserleitung im Gartenweg in Heidersbach und viele weitere Projekte. Planungskosten für die weitere Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen stehen ebenso auf der Agenda, wie die Umlagen für Investitionen der Abwasser- und Wasserzweckverbände.

In ihren Stellungnahmen zeigten sich die Fraktionsvorsitzenden Alois Johmann (CDU), Valentin Knapp (Freie Wähler), Valentin Kern (SPD) und Klaus Brauch-Dylla (Grüne) zufrieden mit dem Haushalt 2018. Lob gab es für die Verwaltung, insbesondere für den Kämmerer mit seinem Team. Auch der Stellenplan und die mittelfristige Finanzplanung wurden einstimmig verabschiedet.

Der Entsorgungsvertrag mit der Firma BAGeno für den gepressten Klärschlamm wird bis Ende 2022 verlängert. Die Pressung und Entsorgung des Klärschlamms für die Kläranlagen Heidersbach und Limbach erfolgt seit vielen Jahren in einem guten interkommunalen Projekt mit mehreren Städten und Gemeinden der Umgebung. Auch hier sind auf einem schwierigen Markt Preiserhöhungen unvermeidlich. Mit der Vertragsverlängerung ist mittelfristig die Sicherheit der Entsorgung zu vertretbaren Preisen gewährleistet.

Nachdem das Dorfgemeinschaftshaus in Limbach seit nunmehr 20 Jahren neben dem Musikverein und der DLRG-Ortsgruppe und der Gemeinde genutzt wird, wurden auch hier die Nutzungsverträge mit den Vereinen auf der bisherigen Basis um weitere 20 Jahre verlängert. Die multifunktionale Nutzung bringt für alle Beteiligten große wirtschaftliche Vorteile. Ein gutes Miteinander ist aber unerlässlich.

Die Entwicklung von Gewerbeflächen in Krumbach und in Limbach ist erforderlich und unstrittig. Hierzu stellte der Gemeinderat die Weichen und vergab die Planungsaufträge bei zwei Enthaltungen an die IfK-Ingenieure aus Mosbach. Bauamtsleiter Uwe Grasmann gab hierzu die notwendigen Erläuterungen.

Vier Baugesuchen wurden, teilweise unter Befreiung von den Festsetzungen der Bebauungspläne, das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Werner Schork von der Kämmerei ging auf die druckfrische Liste der Wasserverluste des Jahres 2017 ein. Lag der Verlust 2015 bei insgesamt 13,03 Prozent, so war im letzten Jahr ein positives Rekordergebnis von nur 4,73 Prozent zu verzeichnen. In 2017 ist wieder ein Anstieg auf 9,65 Prozent festzustellen, der mit einigen größeren Rohrbrüchen zu erklären ist. Dies sei noch im Rahmen, aber es gelte stets an der Erneuerung der Netze zu arbeiten.

Im Rahmen der Sanierung des Hochbehälters Balsbach werden zusätzliche Maßnahmen, wie Dachaufbau und Wärmedämmung der Fassade erforderlich. Der Gemeinderat nahm von der Erweiterung des Projekts, das die Stadtwerke Buchen fachlich begleiten, zustimmend Kenntnis.

