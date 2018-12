Der Hektik des Alltags entflohen

Heidersbach.„Jetzt kann es Weihnachten werden“, freuten sich viele Besucher des Kirchenkonzerts der Heidersbacher Musiker. Ein positiveres Echo kann es eigentlich nicht geben, denn das Motto des Abends lautete: „Abschalten von der Adventshektik, Innehalten, zur Ruhe kommen und Einstimmen auf Weihnachten“. Mit ihren überwiegend ruhigen und getragenen Liedern schafften es die Aktiven tatsächlich, den Stress und die Hektik des vorweihnachtlichen Alltags vergessen zu machen. Zum Nachdenken anregende Gedichte und Geschichten taten ihr Übriges, so dass der nur von Kerzen erhellte Kirchenraum nach kurzer Zeit von vorweihnachtlicher Freude erfüllt war.

Dirigent Frank Weber bewies bei der Auswahl der Stücke ein glückliches Händchen und verstand es, die imposante Akustik der Kirche auszunutzen. „Da sind wir wieder“, freute sich Vorstand Volker Noe in seinen Begrüßungsworten und verwies auf die personellen Engpässe, aufgrund derer das Kirchenkonzert im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt werden musste. Umso erfreulicher sei die Tatsache, dass in diesem Jahr mit Julia, Häffner, Leonie Kern, Emilia Sauer, Pia Swoboda, Katrin und Sinja Wollner sechs Jungmusikerinnen erstmals bei einem Konzert des Vereins dabei waren.

Im Verlauf des Programms wechselten sich Musikstücke und Redebeiträge ab. Larissa und Yvonne Hemberger, Claudia Leix-Wollner und Dominik Noe trugen einige heitere, aber auch manch nachdenklich stimmende Geschichte vor, die alle mit dem kommenden Fest in Verbindung standen. Unterstützt wurden sie von Ralf Lutz, der für die Beschallung verantwortlich war.

Das musikalische Programm begann mit den gefühlvoll vorgetragenen Stücken „Irish Dream“ von Kurt Gäble und „The Rose“ von Amanda McBroom. Ebenso ruhig und getragen ging es weiter mit dem Welthit „Heal the World“ von Michael Jackson. Alle drei Titel passten hervorragend in die Kirche und Dirigent Weber verstand es, die Partituren gekonnt mit seinen Musikern umzusetzen und zu Gehör zu bringen. Mit „La Storia“ von Jacob de Haan leiteten die Musiker zum weihnachtlichen Teil des Programms über, welches mit „A Christmas Rockfestival“ begann. Manfred Schneider hatte in diesem Stück zahlreiche poppige Weihnachtshits verarbeitet.

„Feliz Navidad“ von José Feliciano war das Abschlusslied der Kapelle und spätestens jetzt wusste jeder, dass das „Fest der Feste“ unmittelbar bevorsteht. Die geforderte Zugabe erfüllten die Musiker gerne und spielten „Merry Christmast“ von Frank Bernaerts, bei dem die Besucher begeistert mitsummten. von

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018