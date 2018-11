Die Welt von Morgen gestalten

Limbach.So kreativ können Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sein: Das Programm „Coaching4Future“ stellte am Mittwoch Berufe, Ausbildungswege und Studiengänge für die Welt von morgen an der Gemeinschaftsschule in Limbach vor.

Die beiden MINT-Expertinnen waren mit interaktiven Vorträgen, Experimenten zum Mitmachen und Exponaten zum Anfassen an der Schule am Schlossplatz in Limbach zu Gast, um Begeisterung für MINT-Berufe zu wecken.

Wie Mathematiker Leben retten, Technikerinnen Robotern das Greifen beibringen, Naturwissenschaftler die Umwelt schützen oder Informatikerinnen Trends setzen. Den Mädchen und Jungen wurde demonstriert, wie viel Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in Alltagsprodukten stecken und welche Berufsbilder hinter Hightech-Lösungen für morgen stehen. Das Ziel: Verdeutlichen, wie kreativ und vielseitig MINT-Berufe sind.

Superabsorber, Nanotape, Wachswatte, Abstandstextilien – hinter diesen Begriffen verstecken sich beeindruckende Technologien für viele Lebensbereiche. Das Angebot von Baden-Württemberg Stiftung, Arbeitgeberverband Südwestmetall und Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit stellt technologische Neuerungen vor und zeigt, mit welchen naturwissenschaftlich-technischen Berufen Jugendliche daran mitarbeiten können. Denn nach wie vor fehlen viele MINT-Nachwuchsfachkräfte, häufig aufgrund von Vorurteilen und mangelndem Hintergrundwissen. Mit Videoclips, Exponaten zum Ausprobieren und kleinen Experimenten geben die jungen Coaches einen Überblick zu aktuellen und zukünftigen Hightech-Lösungen und Berufsbildern aus der MINT-Welt.

Dabei entscheiden die Schüler der achten Klassen selbst, ob sie zum Beispiel lieber die „Welt retten“, „Menschen helfen“ oder „Lifestyle leben“ möchten. Ergänzt durch die Bereiche Mobilität, Wohnen und Arbeiten können sie aus sechs Themenwelten ihre Favoriten auswählen und so den Schwerpunkt der Veranstaltung selbst bestimmen.

