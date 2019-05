Ein Abriss soll vermieden werden

Eine Diskussion mit mehr als 70 Teilnehmern hat gezeigt: Das Balsbacher St. Clara-Kloster soll in veränderter Form weiter genutzt werden.

Balsbach. Seit dem Wegzug der Clarissen-Kapuzinerinnen im September 2015 nach Gengenbach steht das St. Clara-Kloster in Balsbach leer. Alle Bemühungen um eine Wiederbesiedelung mit Ordensleuten sind in den zurückliegenden Jahren gescheitert. Nun hatten der Pfarrgemeinderat der Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach und das Gemeindeteam Balsbach-Wagenschwend zum moderierten Austausch über mögliche andere Perspektiven und Nutzungsmöglichkeiten eingeladen.

Zunächst vermittelte ein Rundgang durch das Klosterareal den mehr als 70 Interessierten eindrucksvoll die Größe der Gebäude und des Parks mit dem Friedhof der 18 dort Bestatteten. Pfarrer Ulrich Stoffers gab im Anschluss einen kurzen Abriss über die erfolglosen Versuche, eine Ordensgemeinschaft für Balsbach zu gewinnen und so die Weiternutzung sicherzustellen. Man wolle nun in Absprache mit der Erzdiözese – zuständig ist die Erzbischof-Bernhard-Stiftung – in der Region nach karitativ ausgerichteten Lösungen suchen, die dem Charakter des Ortes und seiner Vorgeschichte als spirituelles Zentrum möglichst gerecht werden. Anfragen lägen diesbezüglich von Privatpersonen und einem Sozialverband vor. Nach dieser allgemeinen Information entspann sich unter den Prämissen „Nutzungsideen“, „Was verbinde ich mit dem Ort“ und „Wie möchte ich weiterhin involviert sein“ eine lebhafte Diskussion, bei der deutlich wurde, dass sich nach wie vor viele Menschen dem Kloster emotional verbunden fühlen.

Vorgeschlagen wurde aus dem Kreis der Anwesenden etwa die Einrichtung eines Hospizes oder eines Betreuungsangebots für Demenzerkrankte, Senioren, Suchtkranke oder Menschen in anderen Notlagen. Zudem kam die Frage auf, ob Balsbach nicht in Hinblick auf die Umstrukturierung der Pfarreien und der gesamten Pastoral eine Bedeutung bekommen könnte. Einhellig auf Unverständnis stieß vor diesem Hintergrund die Tatsache, dass die Kirchenleitung in Freiburg eine schnelle Entscheidung herbeiführen will, ohne den auf zwei Jahre angelegten Prozess der Kirchenentwicklung 2030 abzuwarten. Eine allgemeine Freigabe für Investoren aller Art wurde abgelehnt. Einen Erhalt um jeden Preis sollte es nicht geben, ein Abriss jedoch vermieden werden. Transparenz sei in allen Bereichen geboten.

Zusammenfassen kann festgehalten werden: Vor Ort und darüber hinaus steht die Bevölkerung hinter der Weiternutzung „ihres Klosters“ in veränderter Form, gebunden an klare Vorgaben. Über Pfarrbrief, Amtsblatt der Gemeinde und digitale Medien soll über die weitere Entwicklung informiert werden.

