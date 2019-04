Heidersbach.Die Grundsteinlegung der Heidersbacher Wendelinus-Kirche jährt sich am 28. April zum 90. Mal. Es war im Jahr 1929 ein kühnes Unterfangen der Bevölkerung, nach dem Elend des Ersten Weltkriegs ein solches Bauvorhaben zu beginnen. Zunächst sogar gegen den Widerstand kirchlicher Stellen. In der damaligen Zeit, in der es an allem fehlte, erforderte es hierfür Weitsicht, Organisationstalent und tiefen Glauben.

In der Grundsteinurkunde wurde dazu festgehalten: „Die Ausführung dieses Vorhabens forderte von den Ortsbewohnern ungeheuren Opfersinn. Denn unter der allgemeinen wirtschaftlichen Not, die uns der Weltkrieg gebracht hatte, litt auch Heidersbach. Doch die Liebe zu Gott, zur unsterblichen Seele und zur treuen Heimatgemeinde begeisterten sie zu größten finanziellen Opfern und schwersten Arbeiten“.

63 450 Reichsmark investiert

Die Planfertigung des Gotteshauses oblag Architekt Franz Kühn aus Heidelberg und die Ausführung des Plans Architekt Hermann Bonn aus Walldürn. Der Kostenvoranschlag zum Kirchenbau belief sich auf 63 450 Reichsmark.

Die Gemeinde Heidersbach zählte am Tag der Grundsteinlegung 472 Einwohner und wurde von Bürgermeister Valentin Henn, dem Hauptorganisator des Kirchenbaus, geleitet.

Ihm zur Seite standen die Gemeinderäte Friedrich Ehrmann, Alois Hemberger, Oskar Hemberger, Karl Sauer, Ludwig Walter und Karl Weckbach. Die Funktion eines Stiftungsrates hatte neben Bürgermeister Henn Schäfereibesitzer Markus Rhein inne. Pfarrer Guthmann aus Waldhausen, der auch den Grundstein legte, stand dem Werk wohlwollend und beratend zur Seite.

Leistung der Vorfahren würdigen

Was die Vorfahren in schwierigen Zeiten geschaffen haben, will die Pfarrgemeinde dankbar würdigen und feiern. Zur Erinnerung an die Grundsteinlegung findet auf den Tag genau 90 Jahre nach diesem denkwürdigen Ereignis am Sonntag, 28. April, um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst statt, der vom Kirchenchor mitgestaltet wird.

Im Anschluss an den Gottesdienst veranstalten die Ministranten einen Kuchenverkauf im „Hällele". Der Erlös soll der Ministrantenarbeit im Hinblick auf die bevorstehende „72-Stunden-Aktion" Ende Mai zugutekommen.

