Eindrucksvolle Einstimmung auf die Karwoche

Balsbach.Die „Johannes-Passion“ war die erste kirchenmusikalische Festlichkeit des Gesangvereins und Kirchenchors „Liederkranz“ zum Jubiläum „50 Jahre Konsekration der Klosterkirche Christkönig Bals-bach“. Erweitert zum Projektchor, vorwiegend mit Aktiven vom Kirchenchor „St. Jakobus“ Fahrenbach und vom eigenen Jungen Chor „Querbeet“, gestalteten nahezu 40 Sänger unter der Leitung von Manfred Schäfer nach der Palmenweihe an der Klosterpforte und der Prozession in die Kirche mit diesem für gemischten Chor gefassten vierstimmigen musikalischen Werk von Hermann Schroeder den Palmsonntagsgottesdienst.

Diakon Thomas Galm (Bariton) hatte den umfangreichen Part des Evangelisten und Erzählers übernommen. Auch die weiteren Solisten Petra Kurz (Sopran), Konrad Klotz (Tenor) und Norbert Grimm (Bass, Jesu-Rolle) intonierten sicher und ausdrucksstark die verschiedenen Gesangsrollen von der Gefangennahme über Verhör und Kreuzigung bis zur Grablegung. Die anfänglich kurzen Einwürfe des Chores steigerten sich zu imposanten Massenszenen, in denen die tobende Volksmenge schließlich die Kreuzigung Jesu erreicht, wobei der vierstimmige Chor eine durchgehend dramatische Atmosphäre schuf.

Einfühlsam erklangen im weiteren Verlauf des Gottesdienstes das Spiritual „Warst du dort, als sie kreuzigten den Herrn“ (Chorsatz Franz Biebl) und das Passionslied „Wir danken dir, Herr Jesu Christ“ von Christoph Fischer.

Weitere musikalische Beiträge des „Liederkranz“ in seiner Funktion als Kirchenchor im Jubiläumsjahr der Kirche sind der Gospelgottesdienst seines Jungen Chors „Querbeet“ am Pfarrfest (2. Juni), das Fietz-Musical „Franziskus – ein Heiliger und ein Papst“ an Christkönig (24. November) und die Mitwirkung am Benefiz-Konzert des Musikvereins Wagenschwend (8. Dezember). nsch

