Heidersbach.„Ene mene Zauberwald, was passiert, erfahrt ihr bald, seid gespannt, es ist was los, Hexen zaubern ganz famos.“ Mit diesen Reimen begann die Premiere des Kindermusicals „Firlefanz“ im „Hällele“ in Heidersbach. Ohne ersichtliches Lampenfieber und mit viel Herzblut gingen die jungen Akteure mit Feuereifer ans Werk und setzten das von Sandra Riehl verfasste Stück gekonnt in Szene.

Die Geschichte des Musicals handelt von den Hexenschülern Marlon (dargestellt von Simon Häffner), Trixi (Franziska Schuch) und Froni (Soraya Eichhorn), die nach den Sommerferien auf ihre neue Lehrerin Frau Krötenfuß (Franziska Kern) treffen. Damit werden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr, denn Frau Krötenfuß macht ihrem Ruf bereits in der ersten Stunde des neuen Schuljahres alle Ehre: Nach dieser Stunde erwartet die Schüler eine große Liste an Hausaufgaben.

Den Kindern ist klar, dass sie dies kein ganzes Schuljahr durchhalten werden. Deshalb suchen sie einen Plan, wie sie den vielen Hausaufgaben entkommen können. Die vorwitzige Trixi hat eine Idee und lotst die anderen in die Schulbibliothek. Gemeinsam finden sie dort im Hexenzauberbuch den richtigen Hexenspruch. Doch leider scheint die Aufgabe unlösbar, denn der Schwierigkeitsgrad ist viel zu hoch und sie benötigen ein Haar der Hexenlehrerin, eine Zauberkarte und das Wurzelkraut aus dem Zauberwald. Und: Den Zauberwald zu betreten heißt, sich in größte Gefahr zu begeben. Durch Zufall entdecken sie Frau Krötenfuß, die auf dem Weg zum Zauberwald ist und folgen ihr. Während Frau Krötenfuß gerade dabei ist, das Zauberkraut einzupacken, erschreckt sie sich und bleibt an einem Stein haften. Die Hexenschüler schaffen es gemeinsam, sie vor dem Erstarren zu bewahren und alle anderen Hexen zu befreien. So kommt es nach vielen Irrungen und Wirrungen doch zum Happy End. Und zum Abschluss tanzten die befreiten Hexen vor Freude um den Blocksberg.