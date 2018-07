„Engagement kennt kein Hitzefrei“ Motto an besonderem Sommertag

Anzeige

Limbach.Die Schüler der Klasse 7a der Schule am Schlossplatz organisierten für die Bewohner des Seniorenzentrums „Katharina von Hohenstadt“ in Limbach einen ganz besonderen Sommertag.

Die Schüler nutzten den herrlichen Sommertag, um im Rahmen der Kooperation der Schule am Schlossplatz in Limbach mit dem ortsansässigen Seniorenzentrum einen gemeinsamen Nachmittag mit einigen der Bewohner zu verbringen.

Nach sorgfältiger Planung durch Vanessa Steck (Schule am Schlossplatz) und Renate Stegmeier-Brunner (Seniorenzentrum Limbach), machte sich die eine Hälfte der Klasse nach der Schule auf den Weg zum Seniorenzentrum, um die Senioren zu gemeinsamen Stunden mit Kaffee, Kuchen und Musik einzuladen, während die anderen das Beisammensein in der Schule am Schlossplatz vorbereiteten