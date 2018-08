Engagiert und freundlich

Limbach.Seit seinem Ausbildungsbeginn am 1. August 1983 ist Ronny Link im Limbacher Rathaus tätig. Bürgermeister Thorsten Weber eröffnete seine Laudatio mit einem Zitat der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher: „Ich bin seit elf Jahren im Amt. Man kann mich mit altem Whisky vergleichen. Whiskys erreichen ihre Reife erst im zwölften Jahr, danach werden sie immer besser.“ Der Jubilar sei in seinen 25 Jahren im Dienst zu einem immer wertvolleren Mitarbeiter für die Gemeinde geworden, so Weber.

Viele Aufgaben

Der Bürgermeister blickte auf die wichtigsten Stationen im bisherigen Berufsleben des Jubilars zurück. Mit der bestandenen Prüfung zum Verwaltungsfachangestellten am 1. Juli 1996 wurde Link nahtlos als Verwaltungsfachangestellter im Einwohnermeldeamt und Passamt übernommen. Seit gut 16 Jahren obliegen ihm die Aufgabenfelder im Bereich Standes-, Friedhofs- und Ordnungsamt. Nach einer erfolgreich abgelegten Prüfung im April 2013 wurde er zum Standesbeamten der Gemeinde Limbach bestellt. Alle Veränderungen und Neuerungen in seinen Tätigkeitsfeldern hat er seither problemlos gemeistert. Seit einiger Zeit ist im Bereich des Ordnungsamtes das Thema „Asyl“ mit zusätzlichen Aufgaben hinzugekommen. Der Bürgermeister betonte, dass er Link in der kurzen beruflichen Zusammenarbeit als freundlichen, aufmerksamen und tatkräftigen Kollegen kennengelernt habe, der sich auch ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiere. Für die zukünftige Zusammenarbeit wünschte er ihm, mit Urkunde und Geschenken im Gepäck, alles Gute, viel Freude sowie Erfüllung im Beruf.

Gelobt wurde der Jubilar auch vom Personalrat, der durch Isolde Pabst vertreten war. Sie übermittelte ihm namens aller Kollegen der Gemeinde Limbach die besten Wünsche zum Dienstjubiläum. Ihr stellvertretender Dank galt für das stets gute und angenehme Miteinander in all den Jahren. Seine freundliche, ruhige und sachliche Art erfahre bei allen Kollegen eine hohe Wertschätzung. Dafür hatte auch sie ein Präsent als äußeres Zeichen des Dankes im Gepäck.

Link bedankte sich für die Worte und die Geschenke. Er betonte, dass er stets gerne im Limbacher Rathaus gearbeitet habe und weiterarbeiten werde. Ein kollegiales Miteinander sei ihm stets wichtig gewesen und werde es auch künftig sein. Mit einem Dank an seine Frau Daniela und an seine beiden Töchter Lara-Sophie und Fabienne schloss er den offiziellen Teil und lud die anwesenden Kollegen zu einem Umtrunk ein.

