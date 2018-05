Engpässe beim Betreuungsanspruch erwartet

Anzeige

Vergeben wurden auch die Wasserleitungserneuerung im „Gartenweg“ in Heidersbach, die Akustikmaßnahmen im Dorfgemeinschaftshaus Wagenschwend und die Fassadenrenovierungen in den Einsegnungshallen in Scheringen und Krumbach. Die geplante Renovierung der Einsegnungshalle in Krumbach, die von der Firma Christ als Projekt ihrer Auszubildenden zur Werbung für den Berufsstand zu einem Sonderpreis angeboten wurde, fand lobende Worte im Gemeinderat. Die umfangreichen Vergaben endeten mit den Straßenbaumaßnahmen. Hier wurden die Oberflächensanierungen einer Teilstrecke der „Hirschbergstraße“ in Limbach, des „Steinigwegs“ in Scheringen und des „Hasselwegs“ in Balsbach vergeben. Mit der bereits in der letzten Sitzung erfolgten Vergabe waren die zur Verfügung stehenden Sanierungsmittel, insgesamt 110 000 Euro, im Bereich der Straßen im Jahr 2018 ausgeschöpft.

Breiten Raum nahmen die Kindergartenangelegenheiten ein. Zu diesem Punkt begrüßte der Bürgermeister Martin Schmelcher von der Verrechnungsstelle Obrigheim, dem Kindergartenbeauftragten der katholischen Kindergärten auf der Gemarkung der Gemeinde Limbach, sowie die Leiterinnen und Erzieherinnen der Einrichtungen.

Unvermeidbare Probleme

Weber verwies einleitend auf den von der Gemeinde zu erfüllenden Rechtsanspruch auf Betreuung. Dieser werde durch die Bereitstellung des entsprechenden Angebotes auf der gesamten Gemarkung erfüllt, wobei die Kinder aus den Ortsteilen Heidersbach und Scheringen traditionell in den Kindergarten Waldhausen gehen. Gerade im Verlauf des kommenden Kindergartenjahres werde es zu nicht vermeidbaren Engpässen im Kindergarten in Limbach kommen. Schmelcher erläuterte anschließend, dass der Bedarf in der Gesamtgemeinde in Wagenschwend durch die Erweiterung der bisherigen Kleingruppe in eine reguläre Gruppe im kommenden Kindergartenjahr gedeckt und damit der Rechtsanspruch erfüllt werden könne. Der Gemeinderat beschloss die Einrichtung dieser Gruppe, die mit einer Stellenerhöhung um 0,85 Stellen und 33 000 Euro gemeindlicher Eigenmittel verbunden ist. Sollte die Ausweitung der Betreuungszeit von den Eltern gewünscht sein, gab der Gemeinderat grünes Licht für eine Betreuungszeit bis maximal sieben Stunden und maximal 9000Euro Mehrkosten.

Im Anschluss präsentierte Rechnungsamtsleiter Klaus Rhein die Abrechnung der Betriebskosten des vergangenen Jahres, die den Einsatz gemeindlicher Eigenmitteln in Höhe von rund 316 000 Euro bedingten. Für die Beteiligung am Kindergarten Waldhausen seien weitere circa 100 000 Euro geflossen. Dem folgte die Präsentation des Kindergartenbedarfsplans für das kommende Kindergartenjahr. Einig waren sich Bürgermeister und Gremium, dass die Situation in Limbach nicht befriedigend sei und man in engen Gesprächen mit dem Träger bleiben müsse.

Das größte Bauvorhaben der Gemeinde, die Schulerweiterung der Gemeinschaftsschule „Am Schlossplatz“, war mit der Entscheidung über die Art der Fenster für den Neubau ein weiterer Tagesordnungspunkt. Der Gemeinderat sprach sich hier für den Einbau von Holzfenstern aus, der zugleich die kostengünstigste Alternative darstellte. Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Noe übernahm die Sitzungsleitung bei der einstimmig beschlossenen Bestellung von Bürgermeister Thorsten Weber zum Eheschließungsstandesbeamten der Gemeinde Limbach. Traditionelles Thema in der Mai-Sitzung des Gemeinderates war der Erlass der Satzung über die Festlegung des Straßenfestsonntags – in diesem Jahr der 17. Juni – als Verkaufssonntag im Ortsteil Limbach. Dieser erfolgte ebenso einstimmig, wie die Zustimmungen zu zwei Bauvorhaben in Limbach und Laudenberg, die Bauamtsleiter Uwe Grasmann zuvor vorgestellt hatte. Zum Abschluss informierte der Bürgermeister über die ablehnenden Bescheide des Regierungspräsidiums Karlsruhe für die beantragten Fördermaßnahmen „Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen Falkenweg/Spechtweg in Laudenberg“ und „Erneuerung der Wasserleitung zur Limbacher Mühle in Limbach“. Beide Maßnahmen stehen auf einer Nachrückerliste. Gleiches gilt zunächst auch für die beantragte Maßnahme „Strümpfelbrunner Straße in Wagenschwend“.

Außerdem gab er Informationen zum Breitbandausbau und zur Flüchtlingsunterbringung, wo die Gemeinde dem Landratsamt zunächst Wohnraum für 22 Personen gemeldet hat. Thorsten Weber appellierte erneut, für die darüber hinaus notwendige Unterbringung von Personen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Schließlich gab er bekannt, dass die Gemeinde zusätzliche Hundetoiletten installieren wird.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.05.2018