Erweiterung der Gemeinschaftsschule am Schlossplatz vorgestellt

Anzeige

Limbach.MdB Alois Gerig wurde bei seinem Antrittsbesuch in der Gemeinde Limbach von Bürgermeister Thorsten Weber, Amtsleiterin Birgit Guckenhan und den Amtsleitern Uwe Grasmann sowie Klaus Rhein im Rathaus willkommen geheißen. Den Auftakt bildete ein Gespräch über die aktuellen kommunalpolitischen Themen auf der Ebene des Bundes und der Gemeinde.

Bürgermeister Weber stellte die laufenden und geplanten Maßnahmen der Gemeinde vor. Neben dem sich bereits im Bau befindlichen Feuerwehrgerätehaus in Limbach wird die Erweiterung der Gemeinschaftsschule am Schlossplatz das beherrschende Thema der Gemeinde in den kommenden Jahren sein. Mit gut neun Millionen Euro Gesamtkosten wird dieses größte Bauprojekt der Gemeinde auch mit Blick auf die Finanzierung eine große Herausforderung darstellen. Dennoch zeigte sich der Bürgermeister von der Notwendigkeit der Maßnahme überzeugt. Die einzige Gemeinschaftsschule zwischen den Mittelzentren Buchen und Mosbach wird gut angenommen. Die Schule überzeugt nicht nur durch das pädagogische Konzept, sondern auch durch eine familiäre Atmosphäre mitten im Grünen. Mit dem Erweiterungsbau werden nun auch beste räumlichen Voraussetzungen für einen optimalen Schulbetrieb geschaffen.

Förderung durch den Bund?

MdB Gerig zeigte sich von dieser Maßnahme sehr beeindruckt und betonte, dass auch der Bund erhebliche Mittel für das Thema Bildung zur Verfügung stellt, insbesondere neu auch für die Multimediaausstattung an den Schulen. Der Bürgermeister betonte, dass der künftige Unterricht mit neuen Medien bei den Baumaßnahmen schon Berücksichtigung findet. Die Gemeinde wäre für eine Förderung der damit zusammenhängenden Arbeiten aus den Bundesmitteln natürlich sehr dankbar.