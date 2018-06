Anzeige

Limbach.Hinweise zu einem Vorfall mit einem gestürzten Fahrradfahrer erhofft sich das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim.

63-Jähriger ist gestürzt

Ein 63-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Donnerstag gegen 14 Uhr in Limbach die Ringstraße in Richtung Marktplatz. Aus bisher nicht bekannter Ursache stürzte er auf Höhe des dortigen Parkplatzes und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der 63-Jährige musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Vorfalls sollten sich mit dem Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/ 60040 in Verbindung setzen.

