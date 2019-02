Festnahme nach Diebstahl

Heidersbach.Ein Zeuge beobachtete am frühen Dienstagmorgen, wie zwei Männer in Heidersbach Metallteile aus einem Altmetallcontainer entwendeten. Die Männer luden die Teile in einen weißen Transporter mit polnischen Kennzeichen und fuhren anschließend davon.

Drei Streifen des Polizeireviers Mosbach fahndeten nach den Tätern und machten den Transporter nach kurzer Zeit in Dallau ausfindig und kontrollierten ihn. Dabei wurden die zuvor in Heidersbach entwendeten Metall- beziehungsweise Fahrzeugteile gefunden, weshalb beide Männer vorläufig festgenommen wurden. Das Fahrzeug samt dem Diebesgut wurde vor Ort beschlagnahmt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 27 und 43 Jahre alte Polen ohne Wohnsitz in Deutschland. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

