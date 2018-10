Finanzielle Hilfe für Limbacher Spielplätze

Limbach.Einen symbolischen Scheck in Höhe von 2500 Euro für die Kinderspielplätze in den sieben Limbacher Ortsteilen überreichten dieser Tage die beiden Vorstände der Volksbank Limbach, Werner Speth und Klaus Scholl, an Bürgermeister Thorsten Weber. Der freute sich über das Engagement des örtlichen Bankhauses, das sich auch positiv im Spendenbarometer niederschlägt.

Verbesserungsmöglichkeiten

Das Barometer wurde auf Initiative von Thorsten Weber angelegt, der im Bürgermeister-Wahlkampf versprach, sich alle Kinderspielplätze in den Ortsteilen anzuschauen.

Vor Ort überzeugte er sich vom Zustand der Spielmöglichkeiten in Balsbach, Heidersbach, Krumbach, Laudenberg, Limbach, Scheringen und Wagenschwend. Weber fand zwar alle Plätze in einem guten und sicheren Zustand vor, doch Verbesserungsmöglichkeiten gibt es trotzdem.

Deshalb rief Weber eine Spendenaktion ins Leben, die bislang etwa 11 000 Euro einbrachte. Der größte Anteil wurde für die große Spielfläche in Wagenschwend gespendet und auch in Heidersbach hat die Spendensumme die 2000-Euro-Marke übertroffen. Alle anderen Plätze liegen knapp darunter.

Die Spendenaktion, so der Bürgermeister, läuft noch bis Ende des Monats. Dann werde mit dem Geld das umgesetzt, was mit Blick auf Kinderwünsche, Platzbedarf und TÜV-Konformität machbar sei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018