Ford-Fahrer drängelte

Limbach.Massiv genötigt hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag die Insassen eines Seat Leon. Die 28-Jährige und ihr 23-jähriger Beifahrer waren gegen 18.45 Uhr auf der B 27 zwischen der Talbrücke Auerbach und Heidersbach unterwegs. Über eine längere Zeit fuhr ihnen der Unbekannte nach eigener Aussage sehr nah auf, blendete auf und drängelte mit seinem Pkw, wobei es sich vermutlich um einen Ford mit EU-Kennzeichen gehandelt hat. Schließlich kam es zwischen dem unbekannten Mann und dem 23-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Heidersbach. Anschließend fuhr der vermeintliche Drängler in Richtung Buchen weiter.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018