Große Entbehrungen und persönliche Opfer für die Demokratie

Krumbach.Auf Initiative von Ortsvorsteher Michael Müller und in Abstimmung mit dem ehemaligen Bürgermeister Bruno Stipp, dem neuen Gemeindeoberhaupt Thorsten Weber sowie dank der Unterstützung durch Dr. Michael Braun von der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte wurden in Krumbach an der Wanderbahn ein Wegweiser zum Ebertdenkmal und am Denkmal selbst eine Informationstafel mit einer kurzen Darstellung von Friedrich Eberts Biografie aufgestellt. Der erste deutsche Reichspräsident der Weimarer Republik hatte familiäre Wurzeln in Krumbach und war von 1919 bis 1925 im Amt.

Rege Anteilnahme

Bürgermeister Weber begrüßte zunächst die Ehrengäste Dr. Björn-Christian Kleih (Erster Landesbeamter des Neckar-Odenwald-Kreises), Dr. Michael Braun aus Heidelberg, Ortsvorsteher Michael Müller, Bürgermeister a. D. Bruno Stipp sowie zahlreiche Gemeinde- und Ortschaftsräte. Besonders erfreut zeigte er sich über die rege Anteilnahme der Bevölkerung. In seinen Dankesworten schloss er den SPD-Kreisvorsitzenden Jürgen Graner und die Firma Bieler Metallbau ein. Das Metallgerüst für den Wegweiser zum Ebertdenkmal wurde kostenlos durch die ortsansässige Firma bereitgestellt. Lobende Worte fand Weber auch für die Mitglieder des Ortschaftsrates und der Dorfgemeinschaft. Sie gestalteten in mehr als 200 Stunden Eigenleistung den Platz rund um das Denkmal neu und nahmen die Aufstellung der Hinweistafel und des Informationskastens vor.

Anschließend erläuterte Weber, warum man Friedrich Ebert in Krumbach ganz besonders gedenkt. In einem kurzen Abriss zeigte er dessen familiäre Wurzeln in Krumbach sowie Eckdaten seiner Biografie auf. Franz Karl Ebert, der Vater von Friedrich Ebert, wurde am 7. November 1834 in Krumbach geboren. Aufgrund der schlechten Erwerbssituation im Odenwald zog es die Familie 1860 nach Heidelberg, wo sie in der Pfaffengasse ihr neues Zuhause fand. Hier wurde Friedrich Ebert am 4. Februar 1871 als siebtes von neun Kindern geboren. Das Wohnhaus der Familie Ebert in Krumbach musste in den 70er Jahren einem Neubau weichen.