Großprojekt dient der Sicherheit aller

Alois Gerig würdigte die Arbeit der Mitglieder der Feuerwehr. Er dankte allen am Bau Beteiligten für ihr Engagement und lobte die selbstlose Arbeit der Ehrenamtlichen. Landrat Dr. Brötel betonte in seiner gewohnt unterhaltsamen Festrede, dass er sich gerne „in die Reihe der Arbeitswütigen“ einordne, um den Spaten zum Gelingen eines guten Werkes zu schwingen. Er erinnerte an die bereits mehrere Jahre andauernde Planungsphase, die jetzt nach den entsprechenden finanziellen Zusagen in die Tat umgesetzt werden könne. Gleichzeitig dankte er dem früheren Bürgermeister Bruno Stipp und erinnerte daran, dass die Feuerwehr kein anonymes Gebilde sei, sondern eine Gemeinschaft, die der Sicherheit aller diene. Sie sei immer präsent, wenn Not am Mann sei, helfe bei Bränden, Unfällen und Unwetterereignissen und stelle in vielen Fällen nicht nur Zeit und Arbeit zur Verfügung, sondern bringe auch immer wieder ihre eigene Gesundheit oder sogar ihr Leben in Gefahr, um zu helfen. In Limbach seien drei Prozent der Bevölkerung in der Feuerwehr engagiert, was den Spitzenwert im Kreis darstelle. Daraus leitete er die Verpflichtung ab, diesen Menschen bestmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, auch wenn dies Kosten verursache.

Verbunden mit dem Wunsch, dass das Vorhaben unfallfrei und ohne Komplikationen ablaufen möge, übergab Brötel das Rednerpult an Architekt Bernhard Bangert. Dieser stellte heraus, dass die unermüdliche Einsatzbereitschaft natürlich die beste technische und materielle Ausstattung benötige, zu der auch entsprechende Räumlichkeiten gehörten. Nachdem er den Neubau als einen Gebäudekomplex mit sinnvoll getrennten Funktionsbereichen beschrieben hatte, der technische Anforderungen in ein soziales Gefüge integriere, drückte er seine Freude darüber aus, an diesem anspruchsvollen Projekt mitwirken zu dürfen.

Auch Kommandant Klaus Frühwirth dankte den Feuerwehrmitgliedern für ihre Arbeit und bezog auch die Vertreter von Bund, Land, Kreis und der Gemeinde mit ein. Nachdem die versammelten Honoratioren bei strahlendem Sonnenschein den ersten Spatenstich getätigt hatten, lud Bürgermeister Weber zu einem Umtrunk in das derzeit noch aktuelle Feuerwehrhaus ein. bk

