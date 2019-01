Gustav Schork und Bernhard Ebert seit 60 Jahren dabei

Balsbach.Die Ehrung langjähriger Mitglieder und der Ausbildungsstand der Mitglieder stand im Mittelpunkt der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Balsbach. Nach der Begrüßung berichtete der Abteilungskommandant Christian Allabar über zwei Einsätze im vergangenen Jahr. Zudem sei bei der Treibjagd die Verkehrsregelung übernommen und der Martinsumzug begleitet und abgesichert worden, so Allabar.

Neben den monatlichen Übungen der Feuerwehrkameraden seien Simon Sanns und Matthias Kemmerer in Mosbach und Heilbronn erfolgreich zum Atemschutzträger ausgebildet worden.

„Heiße Ausbildung“ absolviert

Sven Schäfer, Patrick Eppel und Nico Roos absolvierten die sogenannte „Heiße Ausbildung“ in einer mobilen Brandübungsanlage. Siegfried Berger und Christian Allabar nutzten die Fortbildung „Technische Hilfe“ bei der Audi AG in Neckarsulm, erklärte der Abteilungskommandant. An jeder Feuerwehrübung nahmen teil: Andreas Ebert, Robin Galm, Sven Schäfer und Daniel Schwing. Lediglich einmal fehlten entschuldigt: Patrick Eppel, Lothar Heck, Nico Roos, Simon Sanns und Timo Scheuermann. Mit Raphael Hemberger, Michael Kaiser und Max Schork wurden drei neue Kameraden in die Feuerwehr Balsbach aufgenommen.

Im Anschluss folgten der Jahresbericht von Chronist Timo Scheuermann sowie der Kassenbericht von Patrick Eppel. Eine vorbildlich geführte Kasse wurde von den Kassenprüfern Andreas Ebert und Timo Scheuermann bescheinigt. Bürgermeister Thorsten Weber, Kreisbrandmeister Link und Gesamtkommandant Karl Wendel bedankten sich bei Allabar für seinen hervorragenden Einsatz für die Abteilung Balsbach und bei den Feuerwehrmännern für die zahlreiche Nutzung der entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen.

Bedarfsplan liegt in Kürze vor

Wendel berichtete, dass der sogenannte Bedarfsplan für die Feuerwehren von der Firma Forplan in Kürze vorliege und dann entsprechend umgesetzt werden könne. Weiterhin werden die in die Jahre gekommene Einsatzkleidung und Uniformen aller Abteilungswehren nach und nach durch neue ersetzt. Christian Allabar und Timo Scheuermann wurden anschließend für jeweils 15 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet. Gustav Schork und Bernhard Ebert sind bereits seit 1958 in der Balsbacher Feuerwehr und wurden für ihre 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Zum Abschluss bedankte sich Ortsvorsteher Andreas Ebert bei Kommandant Allabar für sein Engagement und die vorbildliche Leitung der Balsbacher Wehr.

