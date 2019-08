Hugo Schmitt ausgezeichnet

Limbach.Hugo Schmitt wusste schon sehr früh, dass er einen Handwerksberuf im Metallbereich erlernen wollte – etwas schaffen, was ewig bleibt – das hat ihm damals schon sehr gut gefallen. Deshalb begann er am 1. August 1979 seine berufliche Karriere in der damaligen Schlosserei Stipp in Limbach, mit einer Ausbildung zum Bauschlosser.

Nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildungszeit arbeitete Hugo Schmitt über viele Jahre in der Fertigung, wo er über Schmiedekunst, Geländer und Balkone bis hin zu komplexen Treppenanlagen alles in Eigenverantwortung herstellte und auf vielen Baustellen als Montageverantwortlicher im Einsatz war. Nach der Übernahme durch Metallbau B. Münch wurden die Mitarbeiter übernommen und so konnte der Betrieb fortgeführt und im Laufe der Zeit erfolgreich weiterentwickelt werden.

Hugo Schmitt hat sich ebenfalls ständig weiterqualifiziert und mit seinem enormen Erfahrungsschatz spielt er eine zentrale Rolle bei Metallbau B. Münch in Limbach. Seine Aufgaben als Projektverantwortlicher, die von der Anfrage bis zur Montage vor Ort beim Endkunden hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität erfordern, sind ebenso vielseitig und anspruchsvoll wie die als Baustellenleiter. Auch die Einarbeitung und Qualifizierung von Mitarbeitern gehört zu seinen Aufgaben.

„Wenn ich nicht in der Firma bin, dann ist Hugo Schmitt meine Vertretung. Wir haben ein super Team und Hugo ist der Mitarbeiter mit der größten Erfahrung und trägt maßgeblich zum Erfolg unserer Firma bei“, so der Firmeninhaber Bertram Münch.

Der 1. August wurde für Hugo Schmitt ein Tag voller freudiger Überraschungen. Mittags gab es eine Feier mit dem gesamten Team und seiner Familie. Nina Vobis von der Handwerkskammer Mannheim war zur Überreichung der Jubiläumsurkunde und der Treue-Medaille in Gold extra von Mannheim angereist. Ein Blumenstrauß für Tanja Schmitt durfte ebenso wenig fehlen wie ein Überraschungsgeschenk für Hugo Schmitt.

Bertram Münch bedankte sich ebenfalls bei Hugo Schmitt für sein Engagement und seine Zuverlässigkeit und betonte nochmals, dass ein 40-Jahr-Jubiläum im Handwerk als Vorbild für die jüngere Generation dienen muss und zeigt, dass auch im Handwerk Karriere möglich ist.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019