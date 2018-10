Im Frühjahr soll der Startschuss fallen

Die „Teilsanierung des alten Schulhauses und Neubau eines Feuerwehrhauses in Krumbach“ und der forstliche Betriebs- und Finanzplan standen auf der Tagesordnung des Limbacher Gemeinderates.

Limbach. Nach der Frage einer Zuhörerin zu den Baugebietsplanungen im Ortsteil Laudenberg und den Bekanntgaben der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung begrüßte Bürgermeister Thorsten Weber zur Vorstellung des Projektes „Teilsanierung des alten Schulhauses und Neubau eines Feuerwehrhauses in Krumbach“ den Architekten Hans-Jürgen Stetter. Einleitend ging Thorsten Weber auf die Entwicklung des Projektes ein, das sich nun nach der erteilten Baugenehmigung und diversen Abstimmungen mit Ortschaftsrat und Abteilungswehr auf der Zielgeraden befindet.

Die Ausschreibungen sollen über den Winter erfolgen, damit im Frühjahr Baubeginn ist, wobei die Krumbacher Abteilungswehr mit ersten Eigenleistungen über den Winter im Bestand bereits beginnen wird. Zwei Fachförderung aus dem Bereich Feuerwehr mit 60 000 Euro und aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) mit rund 129 000 Euro wurden bereits bewilligt. Eine Förderung aus dem Gemeindeausgleichstock sei angesichts der Kosten von rund 750 000 Euro zwingend notwendig und werde noch beantragt. Hans-Jürgen Stetter zeigte die Entwicklung der Planungen auf und stellte den aktuellen Stand vor. Der Neubau des Gerätehauses wird auf der Fläche unterhalb des alten Schulhauses erfolgen. Der Baukörper ist ausreichend dimensioniert, aber so geplant, dass das stattliche Schulhaus weiter zur Geltung kommt.

Überdacht erreichbar

Die Umkleidemöglichkeiten und die sanitären Anlagen werden im Untergeschoss des ehemaligen Schulhauses untergebracht, die vom neuen Gerätehaus überdacht erreichbar sein sollen. Grundlage der ELR-Förderung war der Umbau im Erdgeschoss des alten Schulhauses. Hier sind viele Dinge, wie Toiletten, Fenster, Türen und dergleichen bereits in die Jahre gekommen und dringend sanierungsbedürftig. Geschaffen werden multifunktional nutzbare Räumlichkeiten für die Dorfgemeinschaft und die Ortschaftsverwaltung. Auch eine neue Heizung, die beide Gebäude bedient, ist geplant. Die Gesamtkosten für alle geplanten Maßnahmen liegen aktuell mit 740 000 Euro etwas über den bereits aktualisierten Schätzungen, da im Dachbereich größere Maßnahmen erforderlich sein werden, als ursprünglich geplant. Die Fragen aus dem Gemeinderat, die sich unter anderem auf Gestaltung, Nutzung und Behindertengerechtigkeit bezogen, konnten beantwortet werden. Eine Entscheidung war nicht zu treffen

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um den forstlichen Betriebs- und Finanzplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019. Nach der Begrüßung des Forstbetriebsleiters Martin Hochstein von der Forstbetriebsleitung Adelsheim ging der Bürgermeister einleitend auf den seit April dauernden, von geringen Niederschlag begleiteten, langen Sommer in diesem Jahr ein, der zu einer Borkenkäferexplosion führte. Eine Folge aus dem massiven Anfall von Käferholz sei durch den in die Knie gegangenen Verkaufspreis für den „Brotbaum“ Fichte bereits deutlich spürbar. Langfristige Folgen seien zudem wahrscheinlich.

Mit Blick auf die Auswirkungen aus dem Kartellverfahren im Bereich des Holzverkaufs ist es für den Bürgermeister unabdingbar, anfallende Sortimente möglichst gebündelt auf den Markt zu bringen, um der zunehmenden Konzentration im Bereich der Sägeindustrie entgegenzuwirken. Aus seiner Sicht ist die Vermarktungsgenossenschaft „Forstliche Vereinigung Odenwald Bauland“ dazu ein geeigneter Partner, auch wenn die Rahmenbedingungen insgesamt zu betrachten sein werden. Martin Hochstein konnte die einleitenden Ausführungen des Bürgermeisters zu den diesjährigen klimatischen Bedingungen in seinen Ausführungen mit Bildern belegen, die teilweise erschreckend waren, angefangen vom Abwurf von grünen Blättern bereits Anfang August bis hin zu notwendigen Kahlhieben auf Flächen, die vom Käfer massiv befallen waren. Gerade die Käferbekämpfung im Kommunal- und Privatwald bedarf eines hohen Einsatzes, der genauen Beobachtung und eines zeitnahen Handelns, um weitere Schäden zu verhindern.

Deutliche Reaktionen

Neben der Fichte zeigt auch die Buche deutliche Reaktion auf das diesjährige Klima, während die Eiche als Laubbaum und die Douglasie als Nadelbaum mit den Bedingungen anscheinend besser zurechtkommen. Der Forstbetriebsleiter ging auch auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes im Juni zum Kartellverfahren gegen das Land ein und zeigte die Auswirkungen dieser, aus rein formalen Gründen getroffenen Entscheidung. Die gute Nachricht sei sicher, dass die bestehenden Beförsterungsstrukturen erhalten bleiben können. Dies trifft auch auf viele weiter kostenlose Dienstleistungen wie die fachliche Unterstützung der Forstbetriebsleitungen und die Frosteinrichtung zu. Lediglich beim Holzverkauf müsse eine Lösung gefunden werden. Hinzu kommen kostendeckende Entgelte, denen aber zum Teil Zuweisungen des Landes dagegenstehen.

Im letzten Teil seiner Ausführungen stellte Martin Hochstein den Betriebs- und Finanzplan 2019 für den Gemeindewald vor. Es erstaunte nach den Ausführungen im Gemeinderat niemand, dass dieser lediglich noch eine schwarze Null ausweisen wird. Er war sich mit dem Bürgermeister einig, dass Vorhersagen für das kommende Jahr dem Blick in eine sehr trübe Glaskugel entsprechen würden. Der Gemeinderat stimmt den Planungen einstimmig zu.

Beim Tagesordnungspunkt Spenden zeigte sich der Bürgermeister hoch erfreut über 13 weitere Spenden für die von ihm gestartete, und zum Monatsende auslaufende Spielplatzinitiative und dankte allen Spendern.

Mit sehr guten Nachrichten begann der nächste Punkt, der den Abschluss eines Ingenieurvertrages für den Ausbau der Strümpfelbrunner Straße im Ortsteil Wagenschwend zum Gegenstand hatte. Der Bürgermeister berichtete, dass sowohl die Abwasserbeseitigungs- als auch die Wasserversorgungsmaßnahmen in diesem Jahr im Nachrückeverfahren gefördert wurden. Zusammen mit einer bereits bewilligten Ausgleichstockförderung für den Bereich der Gehwege und die Straßenbeleuchtung stehen den geschätzten Gesamtkosten von 694 000 Euro nun 54 Prozent an Fördermitteln gegenüber. Unmittelbar nach den gemeindlichen Maßnahmen werde der Landkreis dann die Straßendecke erneuern und die „Rumpelpiste“ werde ein Ende haben. Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe an das Ingenieurbüro IFK aus Mosbach zu einer voraussichtlichen Honorarsumme von 63 000 Euro einstimmig zu.

Im Rahmen der Bekanntgaben wies Thorsten Weber unter anderem auf den Ehrungsabend der Gemeinde am 23. November hin, berichtete über das Scheitern von Grundstücksgesprächen und damit der sicherheitsverbessernden Maßnahmen im Bereich der Wanderbahn in Laudenberg sowie über die aktuell erfolgt Antragstellung zum ELR. Für die gemeindliche Minigolfanlage in Krumbach gibt es zum 1. Januar 2019 einen neuen Pächter.

Auch der Stand der Flüchtlingsunterbringung wurde erläutert. Die Gemeinde hat aktuell noch eine Unterbringungspflicht von 16 Personen. Bei den abschließenden Anfragen des Gemeinderates wurde nochmals auf die Sicherheitsrisiken der die Wanderbahn nutzenden Radfahrer in Laudenberg hingewiesen, die nach dem Scheitern der Grundstücksgespräche nun weiter bestehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018