Klassenräume im Neubau untergebracht

In Heidersbach sollen im kommenden Jahr weitere sechs Bauplätze entstehen, von denen drei bereits reserviert sind. Grundlage für die Erschließung sind Planungen für Straßenbau, Entwässerung und Wasserversorgung. Diese Planungen wurden an das Ingenieurbüro IFK in Mosbach für rund 27 500 Euro vergeben. Nachdem bereits im Laufe des Jahres diverse Bauplatzerschließungen auf den Weg gebracht wurden, sei diese Vergabe ein weiterer Baustein in eine möglichst gleichmäßige Entwicklung in der Gesamtgemeinde, wie der Bürgermeister Weber betonte.

Zweigeschossiger Neubau

Bauamtsleiter Uwe Grasmann stellte den Bauantrag für den Umbau und die Erweiterung der Gemeinschaftsschule am Schlossplatz vor. Der Neubau soll als zweigeschossiger Baukörper nördlich der bestehenden Schule in Massivbauweise errichtet werden. In diesem werden dann die Klassenräume untergebracht, während die Fachräume in das bestehende Schulgebäude verlagert werden. Das gesamte Schulensemble wird nach Abschluss der Maßnahmen behindertengerecht ausgebaut sein. Bürgermeister Weber bekräftigte die Absicht, im nächsten Jahr mit dem Neubau zu beginnen, nachdem nun auch bei den einzelnen Fördermittelbausteinen Klarheit bestehen würde. Bauamtsleiter Grasmann stellte anschließend ein privates Baugesuch vor, das unter Erteilung der notwendigen Befreiungen die Zustimmung des Gremiums fand.

Festlegung der FFH-Gebiete

Unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen“ gab es eine Reihe von Mitteilungen. So musste der Bürgermeister für die Beschaffung eines neuen Geräts zur Durchflussmessung für die Kläranlage Scheringen eine Eilentscheidung treffen. Hauptamtsleiterin Birgit Guckenhan informierte im Detail über die Auswirkungen der geplanten Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Festlegung der FFH-Gebiete (Fauna, Flora, Habitat) auf der Gesamtgemarkung der Gemeinde und die beabsichtigten Stellungnahmen der Verwaltung zu den betroffenen Gemeindegrundstücken. Die geplante Antwort der Gemeinde fand einhellige Zustimmung im Gremium.

Der Bürgermeister verwies auf das neue Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und auf die Antragseinreichung bei der Verwaltung bis spätestens zum 6. September 2018. Eine kostenfreie Beratung und Abstimmung im Vorfeld sei bei allen geplanten Vorhaben möglich. Der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit Fahrenbach auf dem Gebiet des Standesamts ist Ziel eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, dessen Hauptinhalt die gegenseitige Vertretungsregelung im Krankheits- und Urlaubsfall sein soll. Der Vertrag stieß im Gremium auf breite Zustimmung.

Schließlich informierte Weber noch über die vergangene Sitzung des Abwasserzweckverbands Fahrenbach-Limbach, auf der unter anderem die Jahresrechnung 2017 und der Haushalt 2018 beschlossen wurden. Für die Erneuerung der Wanderwegweisung auf der Gesamtgemarkung sei darüber hinaus im kommenden Jahr eine interkommunale Kooperation mit der Stadt Buchen und der Gemeinde Fahrenbach geplant, so das Gemeindeoberhaupt. Eine Förderung in Höhe von 60 Prozent werde angestrebt.

Eine Anfrage des Gemeinderats bezog sich unter anderem auf die plötzlich nicht mehr mögliche Mobilfunkverbindung bei Verträgen mit dem Anbieter E-Plus. Der Bürgermeister konnte dies auch aus Erfahrungen des gemeindlichen Bauhofs heraus bestätigen und hat mit dem Anbieter bereits Kontakt aufgenommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.06.2018