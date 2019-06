Kommunalraumturnier als Höhepunkt

Heidersbach.Die Verantwortlichen des VfB Heidersbach arbeiten an den Vorbereitungen für das Sportfest, das vom 21. bis 24. Juni auf dem Sportgelände stattfinden wird.

Neben interessanten Fußballspielen und Turnieren hat man wieder ein ansprechendes Rahmenprogramm zusammengestellt, bei dem alle Altersklassen auf ihre Kosten kommen. Die Höhepunkte sind das Kommunalraumturnier der Gemeinden Limbach und Fahrenbach, das spannende Fußballspiele verspricht, und der Tanzabend mit den „Almrockern“.

Das Festprogramm beginnt am Freitag, 21. Juni, um 20 Uhr, wenn die „Almrocker“ im Festzelt für Stimmung sorgen. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Sportprogramm startet am Samstag um 13 Uhr mit dem B-Jugendspiel SG Limbach gegen die Sportfreunde Dossenheim. Um 14 Uhr spielt die C-Jugend der SG gegen Mudau und ab 14.20 Uhr die A-Jugend gegen Dossenheim. Die Gruppenspiele des Kommunalraumturniers starten um 15.40 Uhr mit der Begegnung zwischen dem VfR Fahrenbach und dem FV Laudenberg.

Um 17 Uhr trifft der SV Wagenschwend auf die Freya aus Limbach und 18.20 Uhr messen die SG Trienz/Limbach und der SV Robern ihre Kräfte. Die musikalische Unterhaltung übernimmt ab 21.30 Uhr bei freiem Eintritt DJ „RobOut“.

Am Festsonntag trifft man sich um 10 Uhr zur Kranzniederlegung am Ehrenmal des Friedhofs. Im Anschluss ist Frühschoppen mit dem Musikverein Heidersbach. Um 13.30 Uhr haben die Cheerleader der „Freya“ aus Limbach ihren großen Auftritt und im Anschluss stehen Jugendspiele der E- und D- Jugend an.

Das erste Halbfinale des Kommunalraumturniers beginnt um 15.45 Uhr. Dabei trifft der Sieger des Spiels 1 vom Vortag auf den Sieger des Spiels 2. Um 17.10 Uhr spielt der Sieger des Spiels 3 auf den in der ersten Runde spielfreien VfB Heidersbach.

Den sportlichen Abschluss bestreiten ab 18.30 Uhr die Teams der SpVgg. Rittersbach, des SV Großeicholzheim, des SV Waldhausen, der SG Auerbach und der SG Schefflenz. Am Nachmittag unterhält ab 14 Uhr die Musikschule Schifferdecker aus Dallau die Gäste im Festzelt, und den Ausklang bestreitet ab 19 Uhr der Musikverein Heidersbach.

Kindernachmittag und Endspiel

Am Montag steht ab 14.30 Uhr der beliebte Kindernachmittag auf dem Programm, bei dem die Kleinsten voll auf ihre Kosten kommen werden. Ab 17.15 Uhr stehen weitere Fußballspiele an. Hierbei trifft die Mannschaft des Landratsamts auf HiLite Seckach und die Firma Motip Dupli auf das Team von KWM Weishaar.

Als krönendes Finale steht um 18.40 Uhr das mit Spannung erwartete Endspiel des Kommunalraumturniers an. Den musikalischen Part zum Festausklang übernimmt ab 20.30 Uhr Alleinunterhalter Werner Schifferdecker aus Dallau. von

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019