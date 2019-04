Kriegerdenkmal und Ehrengräber neu gestaltet

Balsbach/Wagenschwend.Auf dem gemeinsamen Friedhof von Balsbach und Wagenschwend erfolgte in den Bereichen Kriegerdenkmal und Ehrengräber eine Neugestaltung, um die in Gemeindeverantwortung liegende Pflege mehrerer Grabstätten zu vereinfachen.

Dabei wurden vier Ehrengräber eingeebnet und eine Gedenktafel mit den Namen und den Geburts- und Sterbedaten der Verstorbenen am Kriegerdenkmal angebracht.

Es sind dies Pfarrer Alois Schwing, Balsbach (1876-1920), Seelsorger in Gauangelloch; Schwester Luzidia (Emma Scheuermann), Balsbach (1909-1933); Schwester Mansueta Ockert, Wagenschwend (1907-1945), umgekommen bei dem Fliegerangriff auf Worms am 18. März 1945, Schwester Leodegaria (Elisabeth Biebel), Schauenheim (1876-1950), von 1920 bis zu ihrem Tode an der Bühler Schwesterstation in Wagenschwend, Mitbegründerin des Kindergartens und des St.-Josefs-Hauses; Schwester Gerwalda (Hedwig Kaiser), Balsbach (1894-1952), und Schwester Amatora (Hedwig Roos), Balsbach (1905-1971).

Unverändert verbleiben am Kriegerdenkmal die Gräber von Pfarrer Valentin Roos, Balsbach (1907-1968), zuletzt Seelsorger in Ilvesheim und Büchenau, von Pfarrer Ottmar Volz, Schellbronn (1915-2004), von 1956 bis 1997 in der Pfarrei „Heilig Kreuz“ Wagenschwend/Balsbach sowie erster und bisher einziger Ehrenbürger der Gesamtgemeinde Limbach, und von Pfarrer Otto Lenz, Balsbach (1876-1964), zuletzt Pfarrer in Karlsdorf. Er ließ 1931 eine Marienkapelle an sein Elternhaus anbauen, nahm im Ruhestand in Balsbach zusammen mit seinem Bruder Karl Ende 1949 den Konvent der Klarissen-Kapuzinerinnen auf und schuf damit die Grundlage für das Kloster und die neue Kloster- und Filialkirche „Christkönig“ (Grundsteinlegung 1966).

Die Steintafeln des Denkmals nennen die Gefallenen und Vermissten beider Ortschaften aus den beiden Weltkriegen, die Stifter des alten Friedhofkreuzes sowie den Namen des im Februar 1945 ums Leben gekommenen polnischen Kriegsopfers Hanka, deren Grab 2017 neu gestaltet wurde.

Die neue Gedenktafel aus Edelstahl (Wert: 2500 Euro) ist eine Spende der Firma Progressio-Feinblechtechnik aus Aglasterhausen, vertreten bei der Übergabe durch Geschäftsführer Mike Joksch und Maschinenbauingenieur Fabian Schmitt aus Wagenschwend, seit 2011 dort beschäftigt und maßgeblich an der Spendenaktion beteiligt.

Bürgermeister Thorsten Weber dankte dem Unternehmen und allen an der Aktion Beteiligten für die „bewusst schlicht und zeitlos modern gehaltene Tafel, die ein über Generationen hinweg würdiges Gedenken gewährleiste.“

Die Grabpflege am Kriegerdenkmal und am Hanka-Grab obliegt dem Heimat- und Museumsverein Wagenschwend.

Im Rahmen der Neugestaltung wurden auch die Steintafeln und die Kreuzigungsgruppe gereinigt. Sie prägen das Erscheinungsbild des 1870/71 auf Balsbacher Gemarkung angelegten Friedhofes, kurz nach dem Bau der Kirche „Heilig Kreuz“ in Wagenschwend.

Das erste Friedhofskreuz war eine Stiftung von Franz Schwing (geboren 1814 in Balsbach) und seiner Ehefrau Rosina, geb. Müller, zu lesen im Sockel unter dem Kreuz. Zur Restaurierung und Einweihung an Allerheiligen 1920 vermerkt der Pressebericht vom 8. November 1920 unter anderem: „Ein bleibendes Denkmal für die gefallenen und vermißten Krieger des Weltkrieges aber wird die schöne und ausdrucksvoll von Grabbildhauer Bernhard in Buchen verfertigte Kreuzesgruppe sein, die unser volles Lob verdient. Die Statuen der Mutter Gottes und des heiligen Johannes sind ganz neu, vom Kreuzbild, dem ehemaligen Friedhofskreuz, wurde nur die oberste Schicht abgemeißelt.“

1986/87 wurden die Namenstafeln renoviert und ergänzt und Kreuz mit Korpus erneuert, fertiggestellt auf Allerheiligen 1987, mitfinanziert durch großzügige Spenden aus beiden Ortschaften. In den Jahren bis heute erfolgten mehrere Renovierungs-Maßnahmen. nsch

