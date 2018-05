Kulturelles Leben als Organist und Chorleiter geprägt

Anzeige

Balsbach.Als Pädagoge von 1973 bis 2012 und in mehr als 50 Organisten- und Chorleiterjahren hat Manfred Schäfer das kulturelle Leben vor Ort, in den Großgemeinden Limbach und Fahrenbach und in der Region seit Jahrzehnten eindrucksvoll geprägt und tut es immer noch mit Enthusiasmus und Professionalität. Am Pfingstsonntag feierte er in Balsbach seinen 70. Geburtstag.

Musik war bereits in seiner frühesten Jugend fester Bestandteil des Familienlebens im Elternhaus in Wagenschwend. Von der Klavierausbildung beim damaligem Wagenschwender Schulleiter Hermann Pornschlegel führte der Weg 1963 an die Orgel der Pfarrkirche als Hilfsorganist der Frühmesse.

Facettenreiches Spektrum

Mit dem Beginn des Studiums an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg 1970 erfolgte die Ausbildung innerhalb des Hauptfachs Musik. 1970 begann der Jubilar seinen Organistendienst in Balsbach, liturgisch auch in Abstimmung mit dem Schwesternkonvent. Als Chorleiter des Gesangvereins „Liederkranz“ Balsbach seit 1978 (samt Kirchenchor, Chor „Quer-beet“ (1995), Männerchor (2012), Projektchor (1995) und Beerdigungschor), des Kirchenchores „St. Jako-bus“ Fahrenbach seit 1974 und des Männergesangvereins „Freundschaft“ Fahrenbach seit 1972 hat er ein facettenreiches musikalisches Spektrum geschaffen.