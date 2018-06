„Kunst trifft Musik“ beim Scheunenfest

Anzeige

Der ausgebildete Sozialpädagoge erstellt in erster Linie Portraits. Er arbeitet dabei in den verschiedensten Techniken, hauptsächlich in Öl, Acryl und Ölpastell. Er bevorzugt dabei kräftige und bunte Farben.

Seit zehn Jahren ist er kreativ tätig und er erhielt den Anstoß von Daniel Mahr aus Laudenberg. Im weiteren wurde er von Karlheinz Gräber aus Mudau gefördert und, wer weiß, vielleicht gab ja auch der Umzug in die Malerkolonie Hollerbach seiner künstlerischen Ader einen weiteren Anschub. Neben der Malerei verwirklicht er sich auch in Holzarbeiten, bei denen er seine Skulpturen neben dem Schnitzeisen auch mit der Motorsäge anfertigt. Seine Fähigkeiten erlernte und vertiefte Zimmermann in Kursen an der Kunstakademie in Kolbermoor am Chiemsee, bei Porträtisten in Frankfurt und in einer Schnitzschule in Elbingenalb in Tirol.

„Tolle Idee“

„Diese Kunstausstellung ist eine tolle Idee, zumal Musik und Kunst feste Bestandteile unserer Kultur sind“, freute sich Bürgermeister Thorsten Weber in seinem Grußwort. Vielleicht sei der heutige Tag ja der Startschuss für weitere Symbiosen im Sinne von „Kunst trifft Musik“ beim traditionellen Scheunenfest der Heidersbacher Musiker. Weber wünschte dem Künstler viele Besucher, um seine ansprechenden Werke zu begutachten, und leitet somit über zur Betrachtung der Bilder und Skulpturen, die dabei von Jochen Zimmermann erläutert und vorgestellt wurden.

Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.06.2018