„Lebendiges Museum“ feiert Jubiläum

In die Vereinsführung wurden Gerhard Schäfer (Vorsitzender), Elmar Haaf (stellvertretender Vorsitzender), Hans-Jürgen Stetter (Schriftführer) und Gerald Fichtner (Kassier) gewählt. Unter Ziel und Zweck nennt die Satzung unter anderem Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung eines Dorfmuseums, dabei die Förderung der wissenschaftlichen Aufarbeitung und die Präsentation der Kulturgüter. Dazu stellte die Gemeinde dem Verein einen großen Teil des alten Schul- und Rathauses zur Verfügung.

Große Unterstützung

Nachdem Ortschaftsrat, Gemeinde und Bevölkerung Zustimmung und Unterstützung zugesichert hatten, ging man daran, die Räumlichkeiten für die neue Nutzung herzurichten. In einem Gespräch vor Ort im Juli 1998 mit Dr. Burkarth von der Landesstelle für Museumsbetreuung wurden Umbau, Einrichtung, Investitionen, Unterhaltung und Präsentation erörtert und danach die Richtlinien und notwendigen Maßnahmen festgelegt. Zahlreiche Arbeitseinsätze, Zuwendungen der Gemeinde, Spenden, Leihgaben, Privatsammlungen und Glücksfälle ließen das Museum kontinuierlich wachsen.

Bereits am 17. Oktober 1998 wurde es feierlich mit drei Räumen eröffnet. Zu sehen waren darin die Sonderausstellungen „Aus der Tiefe der Erde – Erze Fossilien, Mineralien“ (Leihgabe Günther Brandt), „Bilder von Alt Wagenschwend“, „Bildstöcke und Flurdenkmale“ und „Kindergartenkinder malen die Pfarrkirche“.

Das Gebäude war 1892 als Schul- und Rathaus errichtet worden. Die schulische Nutzung umfasste Volksschule und Fortbildungsschule. 1914/15 wurde wenig entfernt ein neues Schulgebäude erstellt, das jedoch infolge des Ersten Weltkriegs erst im Spätjahr 1919 bezogen werden konnte. Weiterhin waren im alten Schulhaus die Ländliche Fortbildungsschule für Knaben und zeitweise auch für Mädchen (Kochschule) untergebracht. Als Landwirtschaftliche Berufsschule für Knaben bestand diese bis 1958.

Die Landwirtschaftliche Berufsschule für Mädchen existierte bis 1957 und fand vorwiegend im Erdgeschoss des neuen Schulhauses als Kochschule statt. Kurzzeitig wurde das alte Schul- und Rathaus auch als Kindergarten genutzt (1939 bis 1942), der Keller als Getränkehandlung und ein Raum im Erdgeschoss als Bankzweigstelle.

Das Museumsfest am letzten Sonntag im September mit Aktivitäten in und um das Gebäude sowie der Festabend am 2. Oktober werden als „Lebendiges Museum“ und in feierlichem Rahmen 20 Jahre Museums- und Vereinsarbeit erleben lassen. nsch

