Lob gab es für das Sportheim in Wagenschwend

Limbach.Bei ihrem dritten Vor-Ort-Termin führte es die Kandidaten der CDU Limbach nach Laudenberg, Heidersbach, Limbach und Wagenschwend.

In Laudenberg wurden die Tiefbaumaßnahmen im Falken- und Spechtweg begutachtet. Weitere Station war der Paradiesweg. Dort soll nach dem Willen des Ortschaftsrates neues Baugebiet entstehen. Gemeinde- und Ortschaftsrat Gerhard Noé berichtet über den aktuellen Stand der Planung. In Heidersbach traf man sich beim Sportplatz. Dort erläuterte der Gemeinde- und Ortschaftsrat Rainer Sauer die geplante Kurzzeitpflegeeinrichtung des Caritasverbands Neckar-Odenwald. Geplant ist ein Neubau für 18 Pflegeplätze. Im Baugebiet Ziegelhüttenstraße sollen im dritten Bauabschnitt weitere Bauplätze erschlossen werden.

Weiter führte es die Kandidaten nach Limbach. Dort konnten sie zunächst den schlechten Zustand der Industriestraße erleben, bevor von Gemeinderat Christian Bopp die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes Hilbertsfeld erläutert wurde. Weiter ging es zum Bauhof der Gemeinde Limbach in den „Tiefen Wiesen“. Dieser wird die künftigen Gemeinderäte in der kommenden Legislaturperiode beschäftigen.

Auch die Bauplatzsituation in Limbach wurde beleuchtet, und die bereits beschlossene Erweiterung des Billäcker und die geplante Option Hirschberg III wurden begutachtet.

In Wagenschwend ging es zunächst in die Stümpfelbrunner Straße. Dort steht die Erneuerung der Wasserleitung mit anschließender Sanierung der Straße an.

Am Parkplatz an der „Schwarzen Straße“ wurde über das Thema Buswendeplatz für die gewünschte Haltestelle für den NEO-Bus diskutiert. Ortsvorsteher Gerhard Schork sprach sich dafür aus, dass die Bushaltestelle im Ort sein soll. Das sanierte und erweiterte Sportheim des SV Wagenschwend war das letzte Ziel.

Vorsitzender Ralf Weinmann führte die Kandidaten voller Stolz durch die Räume. Über 7000 ehrenamtliche Stunden wurden von Mitgliedern und Freunden des Vereins als Eigenleistung erbracht. Die Baumaßnahme hatte ein Volumen von weit über 400 000 Euro. jüh

