Mit einem Masterplan will man gut gerüstet in die Zukunft

Limbach.In der ersten Sitzung nach der Sommerpause hatte der Gemeinderat eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten, auf der neben zahlreichen Vergaben auch die Kommunalwahl im kommenden Jahr Thema war.

Zur Sitzung hieß Bürgermeister Thorsten Weber auch wieder einige interessierte Einwohner willkommen. Den ersten Schwerpunkt bildeten die Auftragsvergaben für das sich gerade im Bau befindliche Feuerwehrgerätehaus. Die Lieferung und Montage der Feuerwehrtore wurde mit einer Auftragssumme von 21 282 Euro an die Firma Metzger aus Schefflenz genauso einstimmig vergeben, wie die Fliesen- und Natursteinarbeiten zum Angebotspreis von 23 909 Euro an die Firma Schölch aus Waldbrunn. Während diese Arbeiten leicht unter bezeihungsweise leicht über der jeweiligen Kostenberechnung lagen, folgte der Gemeinderat den Empfehlungen von Architekt und Verwaltung und hob die Ausschreibungen für die Estrich- und Bodenbelagsarbeiten genauso auf, wie die Innenputz- und Trockenbauarbeiten. Die Angebote aus diesen Gewerken lagen um rund 50 Prozent über den berechneten Kosten des Architekten. Sie sollen erneut ausgeschrieben werden.

Gesprächsbedarf gibt es noch bei der Entscheidung über die Aluminiumfenster, -türen und -fassadenelemente, wozu der Gemeinderat den Bürgermeister nach Abschluss der Gespräche ermächtigte. Einstimmig vergeben wurde auch die Erneuerung der über 30 Jahre alten Tische und Stühle in der Sporthalle Laudenberg an die Firma VS Möbelfabriken Tauberbischofsheim zum Angebotspreis von 18 891 Euro. Die Aktiven in allen Abteilungswehren der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden leisten wertvolle, ehrenamtliche Arbeit. Dies betonte der Bürgermeister als Einstieg in die Vergabe von zeitgemäßer und den Sicherheitsstandards entsprechender Einsatzkleidung. Für die 53 noch zu beschaffenden Einsatzuniformen bekam die Firma Barth aus Fellbach zu einem Angebotspreis von 36.344 € einstimmig den Zuschlag, wobei die Beschaffung auf zwei Haushaltsjahre verteilt wird.

Sitzverteilung überprüfen

Die Gemeinde wurde auch vor den im nächsten Jahr stattfindenden Kommunalwahlen vom Landratsamt wieder gebeten, die Sitzverteilung der einzelnen Wohnbezirke anhand der Entwicklung der Einwohnerzahlen zu überprüfen. Nach Vorgesprächen schlug die Verwaltung vor, nachdem sich die örtlichen Verhältnisse im Vergleich zu letzten Wahl nicht gravierend geändert haben, die derzeitige Sitzverteilung im Gemeinderat dem Grunde nach beizubehalten. Dem folgte das Gremium nach einer kurzen Diskussion über die Vor- und Nachteile anderer Sitzzahlen mit großer Mehrheit. Bei 18 Sitzen entfallen somit auf den Ortsteil Limbach 6 Sitze und auf die anderen Ortsteile die in den Eingemeindungsverträgen jeweils garantierten 2 Sitze. Im Vergleich zur letzten Kommunalwahl gibt es aufgrund der aktuellen Einwohnerzahlen eine Sitzverschiebung von Krumbach in Richtung Limbach, was zwar den gesetzlichen Vorgaben entspricht, bei den Krumbacher Gemeinderäten aber auf wenig Begeisterung stieß.

Die umfangreichen Bautätigkeiten der Gemeinde spiegelten sich in den behandelten Architekten- und Ingenieurverträge wieder. Ein weiteres Großprojekt der Gemeinde, die Sanierung des alten Schulhauses und der Neubau von neuen Räumlichkeiten für die Feuerwehr in Krumbach mit einem Gesamtvolumen von etwa 720 000 Euro, für das aktuell rund 130 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und 60 000 Euro aus der Feuerwehrfachförderung bewilligt wurden, steht vor dem Beginn. Planungsleistungen wurden an Architekturbüro Stetter, Limbach, für die Leistungsphasen fünf bis neun in Höhe von 63 100 Euro genauso vergeben, wie die Leistungen für die Tragwerksplanung an das Ingenieurbüro Camarena, Limbach, in Höhe von 12 600 Euro. Eine weitere Förderung des Gesamtprojektes erhoffte sich der Bürgermeister aus dem Gemeindeausgleichstock.

Auch die Erweiterung der Gemeinschaftsschule in Limbach, das größte Bauprojekt in der Geschichte der Gemeinde überhaupt, war erneut Thema im Rat. Der Gemeinderat folgte der Empfehlung der Verwaltung, eine Bauphysikalische Beratung (Raumakustik) in Anspruch zu nehmen, und vergab den Auftrag mit 9520 Euro an das Büro Kurz und Fischer GmbH in Bretten.

Im Breitbandausbau und den Glasfaseranschlüssen liegt auf vielen unterschiedlichen Gebieten die Zukunft. Dieser Meinung schloss sich auch der Gemeinderat an und vergab für einen Masterplan in der Gesamtgemeinde einen Gesamtauftrag in Höhe von 34 872 Euro an das Büro IK-T Manstorfer und Hecht in Regensburg. Mit der Planung soll gewährleistet werden, dass die Gemeinde bei künftigen Tiefbaumaßnahmen die für den sinnvollen Glasfaseranschluss notwendige Leerrohrinfrastruktur mitverlegt. Damit soll das langfristige Fernziel eines Glasfaseranschlusses für jedes Haus ins Visier genommen werden. Da der gemeindliche Haushalt keine Mittel dafür vorsah, freute sich das Gremium über eine 100-prozentige Finanzierung der Kosten aus Fördermitteln des Bundes, die mit Datum vom 3. September bewilligt wurden.

13 Spenden für Spielplatz

Der Bürgermeister zeigte sich erfreut, dass die von ihm ins Leben gerufene Spielplatz-Spendenaktion Anklang findet und hofft auf weitere Nachahmer. Insgesamt 13 Spenden von Privatpersonen und Firmen im Umfang von 30 bis 2100 Euro nahm der Gemeinderat genauso gerne an, wie eine Sachspende für die Einsegnungshalle in Wagenschwend.

Von den vom Bauamtsleiter Uwe Grasmann vorgestellten, fünf Bauvoranfragen beziehungsweise Baugesuchen fanden vier im Gremium die Zustimmung.

Ein Baugesuch im Baugebiet „Mühlwiesen“ in Krumbach wurde mehrheitlich unter dem Hinweis auf eine zwar legale, aber nicht zu akzeptierende Umgehung der Festlegungen des Bebauungsplanes abgelehnt. In diesem Zuge wurde, nach dem seinerzeitigen Druck zur Aufstellung eines Bebauungsplanes, eine schärfere Überwachung der Einhaltung der Vorschriften durch die übergeordneten Behörden gefordert.

Fast am Ende der öffentlichen Sitzung gab der Bürgermeister noch diverse Informationen, unter anderem zu den Steuerhebesätzen im kommenden Jahr, die aus Sicht der Verwaltung unverändert bleiben sollen und zur Entwicklung der Zahlen bei der verpflichtenden Unterbringung von Asylbewerbern in der Anschlussunterbringung. Durch aktuell erfolgte Belegungen der Gemeindewohnungen in Balsbach, hier findet am 25. September ein Begegnungsabend der Flüchtlinge mit der Bevölkerung unter Beisein von Bürgermeister und Ortsvorsteher statt, interkommunale Vereinbarungen und dergleichen hat sich Zahl der noch unterzubringenden Personen nun auf unter 20 reduziert.

Bei den Anfragen aus der Mitte des Gremiums wurde unter anderem auf den unsachgemäßen Umgang mit den Beuteln aus den aufgestellten Hundetoiletten hingewiesen, verbunden mit einem Appell an die Hundebesitzer.

