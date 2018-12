„Nahtlosen Übergang im Amt vollzogen“

Neben einem Jahresrückblick widmete sich der Gemeinderat Limbach dem Feuerwehrgerätehaus und weiteren Themen, die das Gremium auch 2019 beschäftigen werden.

Limbach. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Montagabend drei Bauvergaben zum Feuerwehrgerätehaus einstimmig zu, die nach Aufhebung und Neuausschreibung eingegangen sind. Die Kosten aller drei Gewerke werden durch die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel der Gemeinde finanziert.

Für die Bauleistung Estrich- und Bodenbeschichtung ging lediglich ein Angebot der Firma RN Estrich Lichtenstein ein. Die Kosten liegen bei 77 142,26 Euro. Das Gewerk Innenputzarbeiten wurde an die Firma Schnabel aus Mosbach für 37 616,69 Euro vergeben. Die Trockenbauarbeiten übernimmt ebenfalls die Firma Schnabel zum Betrag von 71 317,89 Euro. Der Gemeinderat hat allen Bauvergaben einstimmig stattgegeben.

Das Projekt ist im Haushalt mit einem Ansatz von 1,9 Millionen Euro. Verbaut sind aktuell etwa 1,3 Millionen, fasste Bürgermeister Thorsten Weber zusammen.

Einige Gewerke werden noch folgen, darunter die Vergabe der Außenanlage. Im Gemeinderat wurden Nachfragen bezüglich der Ausführung der Gewerke durch die Firmen gestellt und die Kostenzusammensetzung diskutiert.

Die Möglichkeit der Erbringung von Eigenleistung der Feuerwehr in Limbach, im Hinblick auf noch ausstehende Ausschreibungen, wurde ebenso angesprochen. Der Gemeinderat erinnerte mit Nachdruck an im Protokoll vermerkte Gespräche zum Thema Eigenleistung. Diese würden bis zur Klausursitzung umgesetzt, so Thorsten Weber.

Hauptsatzung neu gefasst

Die Limbacher Hauptsatzung ist das Arbeitspapier und die Basis für den Limbacher Gemeinderat. Über zwei geplante Änderungen in der Hauptsatzung stimmte der Gemeinderat ab.

Dies beinhaltete die geplante Reduzierung der Bauausschussmitglieder von acht auf sechs Mitglieder. Auf Gegenantrag von Gerhard Noe werden die acht Mitglieder beibehalten, bei zwei Enthaltungen und vier Gegenstimmen.

Auf Antrag von Valentin Kern entfällt die Regelung 4.4 des Paragraphen 12 des Ortschaftsrates zur Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 500 Euro im Einzelfall. Dem Antrag wurde mit zwei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen stattgegeben. Der Gemeinderat beschloss die Neufassung einschließlich der zwei vorgenommenen Modifikationen mit zwei Gegenstimmen.

Spenden angenommen

Insgesamt fünf Spendenbeträge sind bei der Gemeinde Limbach eingegangen. Die Zuwendungen sind den Kinderspielplätzen Laudenberg und Heidersbach sowie der Grundschule Laudenberg zugedacht. Der Tischtennisclub Limbach spendet an alle Kinderspielplätze der Ortsteile Limbach.

Die Zinsbindung eines Annuitätsdarlehens über 420 968,37 Euro bei der DZHYP, der Immobilienbank der Genossenschaftlichen Finazgruppe, läuft zum Jahresende aus. Nach den aktuellen Konditionen von 0,874 Prozent, können vier Prozent im neuen Jahr eingespart werden, daher empfahl die Verwaltung eine Umschuldung.

Umschuldung

In zehn Jahren erfolgt die vollständige Tilgung der Schulden. Dem Beschluss wurde geschlossen zugestimmt.

Zum Abschluss der Sitzung wurden Baugesuche und Bauvorhaben vorgestellt, darunter ein Wohnungsneubau mit Doppelgarage und Stellplatz in Limbach, Baubereich „Billäcker“ Beethovenstraße 4. Geplant ist ein begrüntes Flachdach. Die Angrenzerbenachrichtigung wird noch durchgeführt. Das zweite Bauvorhaben betrifft die Nutzungsänderung zur Heiz- und Wärmenetzzentrale des Technikgebäudes der Wärmenetz GbR in Heidersbach, Mühlweg 42. Beiden Baugesuchen wurde einstimmig stattgegeben.

Thorsten Weber bedankte sich für das Vertrauen und die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Gemeinde- sowie Ortschaftsräten in den vergangenen neun Monaten seit der Bürgermeisterwahl. Weber betont: „Vor allem möchte ich mich auch bei den Zuhörern der Ortschaftsratssitzungen bedankten. Da war teilweise richtig was los, das hat viel Spaß gemacht“.

Alois Johmann nutzte die Gelegenheit für eine Zusammenfassung der gemeinsam erbrachten Arbeit und lobte Bürgermeister Weber als hervorragenden Kommunalpolitiker, der einen „nahtlosen Übergang im Bürgermeisteramt vollzogen hat“.

Wichtige Projekte wie der Ausbau des schnellen Internets, Bauflächen für Familien und der Ausbau der Werkrealschule Limbach, bleiben Schwerpunkte der Arbeit, auch im Jahr 2019.

