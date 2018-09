Philosoph am Stammtisch

Wagenschwend.Mit einem eigens zugeschnittenen Programm feiert der Vollblutkabarettist Gerd Kannegieser sein 30-jähriges Bühnenjubiläum und gastiert am Samstag, 13. Oktober, um 20 Uhr zum zweiten Mal im Sportheim in Wagenschwend. Der Förderverein des Sportvereins hat den Stammtischphilosophen aus dem Pfälzerwald erneut eingeladen mit seinen Stammtischkumpeln die Welt von ihrem Nabel aus – also dem Sportheim – zu betrachten.

In seinem Jubiläumsprogramm kokettiert der Wortakrobat damit, als Comedian zu gelten, der für vordergründige Lacher sorgt. Aber sobald sich sein Publikum deshalb in Sicherheit wähnt, legt Kannegieser aus der Hüfte einen Schalter um und plötzlich lachen alle in derart verändertem Gedankenambiente, dass Hausaufgaben unvermeidlich scheinen. Und wenn er fragt „Warum verzehl isch Eisch das?“, dann sollte man die Antwort auf keinen Fall verpassen.

