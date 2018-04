Preis für die „Feelings“

Anzeige

Limbach.Mit ihrem Konzert „Songs of Irland“ überzeugten die rund 50 Aktiven der Chorgruppe „Feelings“ des Sängerbundes Limbach die Jury des Badischen Chorverbandes, die das Programm als überdurchschnittlich und den Konzertablauf als sehr abwechslungsreich einstufte. Gemeinsam mit einer Irish-Folk-Band sei es dem Chor gelungen, die melancholische Seite Irlands und die Lebensfreude der Iren darzustellen, hieß es in einer Pressemitteilung. Für die „Feelings“ ist dies nach 2015 bereits die zweite Badische Chorprämie, die damals für „Musik von John Rutter“ verliehen wurde. Die Prämie in Höhe von 1500 Euro wird im Rahmen des Chorverbandstages am Sonntag, 29. April, um 10 Uhr in der Aegidius-Halle Leimen vergeben.