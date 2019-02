Schutzengel hat Burnout

Wagenschwend.Boris Stijelja ist Kroate mit deutschem Migrationshintergrund: In Mannheim geboren wuchs er in Kroatien auf. Tja: So geht’s auch. Jetzt ist er wieder hier und will wieder zurück. Bis er wieder dort ist und dann nach Hause möchte. Kurz: Er hat es nicht leicht.

Sein deutsch-kroatisches Leben schwankt stets zwischen Cevapcici, Weinfest und Kehrwoche. In seinem Viertel gilt Deutsch als Fremdsprache – da kommt Stijelja mit dem Integrieren gar nicht nach. Während sein Vater noch auf dem Bau arbeitete, ist für Stijelja das ganze Leben eine Baustelle.

Probleme des Alltags

Der Standup-Kabarettist stolpert durch die Kulturen und das Leben. Da kann beim Campen im Pfälzer Wald schon mal die Feuerwehr anrücken, weil sich Sliwowitz nicht als Grillanzünder eignet. Oder die italienische Nachbarin, die neben ihrem Kehlkopf ein eingebautes Megafon ihr eigen nennt, einen Hörsturz verursachen. Stijelja kämpft auf humorvolle Weise mit sich und den Problemen des Alltags.

Leidensfähig und fröhlich

Aber: Er hat den Bürgerkrieg miterlebt und hält was aus. „Solange nicht geschossen wird“, wie er immer sagt. Als Katholik ist Stijelja zudem stets fröhlich, hilfsbereit und leidensfähig. Nur sein Schutzengel, der hat Burnout.

Wie gut sich Stijelja im hohen Odenwald integrieren kann hat er vor zwei Jahren bei seinem umjubelten Auftritt im Wagenschwender Sportheim gezeigt. Nun kommt er am Samstag, 23. März, um 20 Uhr mit seinem neuen Programm zurück. bd

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019