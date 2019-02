Heidersbach.Die Liebe zur Kommunalpolitik liegt ihm im Blut, und die Entwicklung seines Heimatortes, verbunden mit der Erhaltung und Förderung eines positiven und zukunftsträchtigen Lebensumfelds für die Einwohner, hat er sich auf die Fahnen geschrieben. Zusammenfassend lässt sich feststellen: Sein Herz schlägt für Heidersbach.

Die Rede ist von Ortsvorsteher Alois Hemberger, der seit über 44 Jahren kommunalpolitisch tätig ist und am morgigen Sonntag seinen 70. Geburtstag feiert.

In seinem Amt als Ortsvorsteher gilt Hemberger als dynamischer und zupackender Mann, als Freund des offenen und ehrlichen Wortes, der den direkten Kontakt zu den Bürgern pflegt. Anregungen, Probleme und Wünsche greift er auf und versucht sie einvernehmlich zu lösen und umzusetzen.

Seit Oktober 1975 ist er Mitglied im Ortschaftsrat, und seit Dezember 1995 fungiert er als Ortsvorsteher. „Eigentlich war ja jemand anderes für das Amt des Ortsvorstehers vorgesehen“, erinnert sich der Jubilar, an die Anfänge seiner Amtszeit, „aber plötzlich hatte ich den Posten und musste sehen, was ich daraus mache.“ 23 Jahre ist das jetzt her, und in diesen 23 Jahren hat Alois Hemberger einiges gemacht. Er war unzählige ehrenamtliche Stunden für das Wohl seines Heimatdorfes im Einsatz, und seine Erfolgsbilanz kann sich wahrlich sehen lassen.

Knapp 6,4 Millionen Euro wurden investiert – und sie haben Heidersbach erheblich geprägt und nach vorne gebracht. Die Erschließung neuer Bauplätze ist Hemberger stets eine Herzensangelegenheit, und so entstanden die Wohngebiete „Kistenkrautgärten“ und „Ziegelhüttenstraße“.

Das „Hällele“ wurde in seiner Amtszeit zweimal erweitert, der zweite Sportplatz und die Kläranlage wurden gebaut, die Straßenbeleuchtung energetisch saniert, die Hohlstraße, die Sonnenhalde sowie der Mühlweg wurden ausgebaut und die Firma Laier konnte im Ort gehalten werden. Aktuell kann man ihm die Ernennung Heidersbachs zum Bioenergiedorf und die Fertigstellung des Urnengrabfeldes auf dem Friedhof auf die Agenda schreiben.

Die Unterstützung der örtlichen Vereinswelt ist dem Jubilar überaus wichtig. Er ist bestrebt, bei allen anstehenden Festen und Veranstaltungen anwesend zu sein.

Alois Hemberger wurde am 17. Februar 1949 in Heidersbach geboren. Dort besuchte er auch die Schule und machte danach eine Ausbildung zum Landwirt und später zum Landwirtschaftsmeister. 1978 übernahm er zusammen mit seiner Ehefrau Maria den elterlichen Hof, der fortan stetig wuchs.

Der Betrieb Hemberger wurde im Laufe der Jahre ein anerkannter Ausbildungsbetrieb. Viele angehende Landwirte haben ihr Handwerk auf dem Hembergerschen Hof erlernt. Als 1989 der Beratungsring Ackerbau gegründet wurde, war Hemberger als Vorstandsmitglied ein Mann der ersten Stunde und hatte diese Funktion bis 2017 inne.

Parallel dazu bekleidete er 25 Jahre das Amt des örtlichen Ortsobmanns beim Bauernverband. 1975 hat er seine aus Krenzheim stammende Ehefrau Maria geheiratet und mit der Zeit kamen sieben Kinder hinzu. „Aus allen ist etwas geworden und viele haben selbst schon Familie“, erklärt er stolz und freut sich dabei über seine mittlerweile acht Enkelkinder. Es ist bewundernswert, wie es Alois Hemberger in den letzten vier Jahrzehnten immer wieder geschafft hat, die Familie, den landwirtschaftlichen Betrieb und seine Ämter in der Kommunalpolitik unter einen Hut zu bekommen. Die Bürger haben es in jedem Fall bemerkt – und in seinen überragenden Wahlergebnissen auch anerkannt.

Da sich in den letzten Jahren das ein oder andere gesundheitliche Problem eingestellt hat, ist es nicht verwunderlich, dass Alois Hemberger mit dem Gedanken spielt, sich nach den im Mai anstehenden Wahlen aus der Politik zurückzuziehen.

Diese Tatsache wird in Heidersbach allgemein bedauert, aber die Einwohner sind sich einig, „ihrem Ortsvorsteher“ seinen wohlverdienten Ruhestand zu gönnen. Bis es allerdings soweit ist, wird sich der Jubilar weiterhin mit voller Kraft seinem Heimatort widmen.

Morgen aber wird erst einmal kräftig gefeiert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019