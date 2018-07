Spannende Spiele, tolle Stimmung

Anzeige

Heidersbach.Spannende Fußballspiele, ein ansprechendes Rahmenprogramm, tolle Stimmung und ein außerordentlich guter Besuch kennzeichneten das Sportfest des VfB Heidersbach. Mit einer der Höhepunkte war dabei die Ehrung und Auszeichnung verdienter Mitglieder durch den Badischen Fußballverband und den Verein.

Ein reger Betrieb herrschte an allen drei Festtagen auf dem Sportgelände. Die Helfer in den Ständen hatten ordentlich zu tun, um die die Besuchermassen zu bewirten. Der erste Festtag stand ganz im Zeichen des mittlerweile schon zur Tradition gewordenen Gerümpelturniers.

Sieger der Herzen

15 Mannschaften maßen dabei in spannenden Partien auf dem Kleinfeld ihre Kräfte. Am Ende stand der FC Guckenbach als Sieger der Herzen fest. Beim Public Viewing am Abend herrschte ebenfalls große Spannung. Als Toni Kroos dann in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte, kannte der Jubel keine Grenzen. Der Sonntag begann mit einer Gedenkstunde am Friedhof, die vom Musikverein umrahmt wurde. Den sich anschließenden Frühschoppen nutzten die Vereinsverantwortlichen für die Durchführung zahlreicher Vereinsehrungen.