Spaß bei Familiensuchfahrt

Scheringen.Sein 40-Jahr-Jubiläum feierte der Automobilclub Scheringen mit Familienfest und interner Familiensuchfahrt.

Die Mitglieder trafen sich am Feuerwehrgerätehaus, um die Fahrtunterlagen abzuholen. Organisiert von Sportleiter Gerd Herold und dem stellvertretenden Vorsitzenden Karl Wendel erhielt jedes der sieben Teams eine vorgegebene Strecke und fünf Kuverts mit Aufgaben, die auf der Strecke zu lösen waren. Am Start mussten die Fahrer zunächst ihre Geschicklichkeit beweisen, indem sie ihre Autos mit der rechten Seite und dem Heck möglichst nah an ein Hindernis parkten und danach mit dem rechten Vorderrad punktgenau auf einem roten Punkt anhielten. Dann ging es los.

Die Strecke führte sie über Waldhausen, Großeichholzheim, Seckach, Eberstadt, Bofsheim, Rinschheim, Hettingen, Buchen, Unterneudorf, Rumpfen, Mudau, Langenelz, Laudenberg und zurück nach Scheringen. Unterwegs mussten die Teilnehmer unter anderem anhand von Fotos Orte finden und Fragen beantworten sowie das Gewicht eines Getriebes schätzen. Am Ziel wartete eine Aufgabe, die erst nach dem Ermitteln eines Codes gelöst werden. Nach der Auswertung bekamen die Sieger vom Sportleiter einen kleinen Preis. Beim gemeinsamen Essen ließ man den Tag ausklingen.

