Thorsten Fritz als Stimmenkönig zum Ortsvorsteher vorgeschlagen

Scheringen.Bedingt durch die Kommunalwahl im Mai standen bei der Ortschaftsratssitzung in Scheringen personelle Veränderungen an. Ein letztes Mal begrüßte Ortsvorsteher Thomas Heß das amtierende Gremium, welches sich nun von gleich zwei Mitgliedern verabschieden musste. Edwin Henn schied als langjähriges Mitglied nach 30 Jahren im Scheringer Ortschaftsrat aus, wird Limbach allerdings noch als Gemeinderat erhalten bleiben. Henn bedankte sich bei seinen Kollegen für die lange und gute Zeit und untermauerte, dass er schon immer „nicht nur maulen und fordern“ wollte.

Auch von Christian Heckmann, der seit 2014 dem Gremium angehörte, musste man sich verabschieden. Thomas Heß und Bürgermeister Thorsten Weber sprachen den beiden scheidenden Ortschaftsräten ihre Anerkennung aus und dankten ihnen für ihr Engagement und ihre Arbeit für den Ortsteil. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung wurde daraufhin der alte Ortschaftsrat durch den Bürgermeister und den Ortsvorsteher aufgelöst. Thorsten Fritz, Ulrike Kispert-Schnetz, Karl Wendel, Dominik Henn, Thomas Heß und Daniel Schüßler wurden feierlich als neue Ortschaftsräte gewählt.

Auch an der Spitze des Gremiums stand ein Wechsel an. So wurde für das Amt des Ortsvorstehers Thorsten Fritz als Stimmenkönig von den Freien Wählern vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde vom Ortschaftsrat mit vier Ja- und zwei Enthaltungsstimmen angenommen. Ulrike Kispert-Schnetz wurde als seine Vertreterin ebenfalls mit vier Ja- und zwei Enthaltungsstimmen gewählt. Beide Vorschläge werden nun dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt. Als Mitglieder für die Wasserversorgung Elzbachgruppe wurden neben dem künftigen Ortsvorsteher Ulrike Kispert-Schnetz und Karl Wendel einstimmig gewählt. Im Anschluss daran folgten die Aufklärungen über den Sachstand der aktuellen Maßnahmen in Scheringen. Nach Auffassung einiger Ortschaftsräte seien der Einbau einer Schallschutzdecke sowie der Bau eines Vordaches für das Vereinsheim notwendig. Hierbei stieß jedoch Ersteres aufgrund der hohen Kosten von 18 000 Euro auf Diskussionsbedarf. So sprach sich die Mehrheit des Gremiums für die Suche nach einer kostengünstigeren Alternative aus.

Ebenso wurde die Sanierung des Findlingssteins und des Kreuzes am Friedhof thematisiert. An dieser Stelle erwähnte der scheidende Ortsvorsteher Heß dankend die Eigenleistung von Hermann und Annerose Link, Emil Henn und Leonard Schork, die bereits einen großen Teil zur Sanierung beigetragen haben.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden in der Bürgerfragestunde die Pflanzendecke am Vereinsheim, am Friedhof und der Spritzschutz an der Leichenhalle sowie insbesondere die nicht endenden Müllablagerungen an den Altglas- und Kleidercontainern thematisiert. Über eine mögliche Standortverlagerung soll auf der nächsten Sitzung des neuen Ortschaftsrates gesprochen werden.

Am Ende verblieb Thomas Heß mit einem Rückblick über die Arbeit des Rates in den vergangenen fünf Jahren. Hierbei erwähnte er unter anderem die Dachsanierung und das Verputzen der Leichenhalle, die Herstellung eines Urnengrabfeldes, aber auch die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Laudenberg und Scheringen sowie die Erneuerung des Glockenturms. Bürgermeister Thorsten Weber schloss die Sitzung mit Dankesworten an den amtierenden Ortsvorsteher Thomas Heß für seine langjährige Arbeit ab und wünschte allen alten und neuen Mitgliedern des Ortschaftsrates alles Gute.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019