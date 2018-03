„Urgestein“ der Limbacher Kommunalpolitik geht

Anzeige

Limbach.Der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Ortseingang von Limbach beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am ausführlichsten. Denn es ging darum, nicht weniger als acht Gewerke per Beschluss an den jeweils günstigsten Bieter zu vergeben.

Das gelang auch bei sieben von ihnen: für Gerüstarbeiten, Rohbau, Elektro-, Blitzschutz-, Lüftungs-, Heizungs- und Sanitärarbeiten entschied sich das Gremium bei je einer Gegenstimme für die vom Architekturbüro Enders-Weiss-Bangert (Hochheim mit Zweigniederlassung in Limbach) ermittelten Anbieter, deren Leistungen einen finanziellen Gesamtumfang von fast einer Million Euro haben.

Holzverkleidung oder Putz?

Der Feuerwehrneubau ist mit Gesamtkosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Nur „Los 3“, die Zimmer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten, gingen an diesem Abend nicht glatt durch. Denn hier hatte es in der Ausschreibung Verzögerungen gegeben, die dazu führten, dass Bernhard Bangert eine Neuausschreibung vorschlug.